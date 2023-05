Serie D, girone C: Buongiorno regala i playoff al Campodarsego

Ci pensa Buongiorno a regalare i playoff al Campodarsego. Nell'atto finale della regular season finisce 2 a 2 al Gabbiano contro l'Adriese, grazie ad una doppietta su rigore di Daniele Buongiorno, che si laurea capocannoniere del raggruppamento con 16 gol. I biancorossi confermano il quarto posto della scorsa stagione e guadangano l'accesso ai playoff ancora contro gli uomini di Vecchiato, questa volta al “Bettinazzi” di Adria in gara secca.

Gara vibrante, intensa, in linea con la stagione di entrambi i club. Pronti via, Buratto e Orlandi sfiorano il vantaggio, Rabbas scalda le mani a Boscolo. Durante il primo tempo un tifoso del Campo viene colpito da un lieve malore e viene subito soccorso - positivamente - dai sanitari presenti. Si riprende a giocare e al 49', Moras colpisce il palo interno e porta in vantaggio l'Adriese.

Comincia la ripresa, e dopo soli 3 minuti arriva il bis ospite, con la punizione vincente di Maniero che fa 0-2. Gli uomini di Masitto barcollano, ma l'ingresso di Cocola rivitalizza la manovra e al 50' Diarrassouba viene steso in area. Buongiorno dal dischetto non fallisce ed accorcia le distanze. Il pareggio arriva intorno alla mezz'ora, con un copia-incolla del primo rigore. Diarrassouba atterrato, Buongiorno dal penalty è un cecchino. È parità, è playoff per il Campodarsego di Masitto.

Questo il tabellino della gara del Gabbiano

CAMPODARSEGO-ADRIESE 2-2

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto (26′ st Rivi), Ballan, Guitto, Perez, Buratto, Diarrassouba (42′ st Michelotto), Alluci (33′ st Farabegoli), Buongiorno, Orlandi (6′ st Cocola), Cupani (13′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Girardello, Negrin. Allenatore: Masitto.



ADRIESE: Lazar, Brigati (30′ st Zupperdoni), Feruglio (10′ st Tomasi), Montin, Tiozzo Fasiolo, Moras, Rabbas (22′ st Danieli), Gemignani (33′ st Campion), Maniero, Forapani, Ekblom (10′ st Farinazzo). A disposizione: Bonucci, Martimbianco, Moretti, Gasparini. Allenatore: Vecchiato.



Arbitro: Ghinelli di Roma 2.



Reti: 49′ pt Moras, 3′ st Maniero, 5′ st rigore Buongiorno, 29′ st rigore Buongiorno.

Note: ammoniti Oneto, Cupani, Ekblom e Zupperdoni. Calci d’angolo 4-4. Recupero 5′ e 5′.