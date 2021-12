Serie D, girone C: Campodarsego gagliardo, Arzignano un punto faticoso

Un bel punto sotto l'albero per il Campodarsego di mister Masitto, capace di fermare la capolista Arzignano sul pareggio nella sedicesima giornata di campionato. 1-1 il risultato finale con tanti rimpianti per il Campodarsego in grado di dominare per trequarti della gara i vicentini e assolutamente degni di giocarsela per programmi più amibiziosi di classifica alla luce della prestazione odierna. In classifica i punti sono 26, ma la strada verso la risalita è quella giusta per i biancorossi.

LA CRONACA

Nei primi minuti è l'Arzignano a farsi preferire pericoloso fin da subito. Il Campodarsego non ci sta e scollinati i venti minuti di partita ecco salire in cattedra Addiego Mobilio. Quest'ultimo viene steso in area di rigore dal numero 1 Bacchin. Rigore, ma dagli undici metri proprio il portiere dell'Arzignano ipnotizza Mobilio e tiene sull'equilibrio il match. Il Campodarsego schiuma di rabbia e nella ripresa parte ancora più forte. Sempre Mobilio al 53' costringe agli straordinari la difesa dei berici, mentre al 63' Colombi e Prevedello mancano l'appuntamento con la rete su cross di Oneto. La rete è nell'aria e due minuti dopo arriva. Mobilio inventa a sinistra e serve un cioccolatino per per Cocola che anticipa tutti e manda in estasi il pubblico del Gabbiano. È una gioia effimera per il Campodarsego. Al 71' Casini crea e Gnago stacca di testa più in alto di tutti per depositare la palla alle spalle di Boscolo. Nel quarto d'ora finale succede di tutto. Espulso Forte, il Campodarsego può cercare il colpaccio e all'84' con Buratto ci va vicinissimo. Il tiro del mediano biancorosso non è trattenuto da Bacchin, ma sulla ribattuta Prevedello non arriva sulla palla per questione di centimetri.

Ecco il tabellino della partita al Gabbiano di Campodarsego:

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Marini (11′ st Messali), Buratto, Gentile, Guitto (22′ st Giacomazzi), Cocola (28′ st Solinas), Alluci, Colombi, Addiego Mobilio, Cupani (14′ st Prevedello). A disposizione: Fortin, Pan, Lovato, Bertazzolo, Zavan. Allenatore: Masitto