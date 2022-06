Serie D, girone C: Campodarsego avanti con Cocola, Mobilio, Oneto e Alluci

Girone C

Serie D Girone C

Dopo la riconferma dello staff tecnico e del capitano Buratto, il Campodarsego, militante in Serie D girone C, continua la sua campagna di rinnovi con altri quattro pilastri della stagione appena conclusa.

Si tratta del difensore Luca Oneto, dei centrocampisti Matteo Alluci e Nicolas Cocola, e della seconda punta Addiego Mobilio. Un poker di top player per iniziare a migliorare il quinto posto conquistato in quest'annata da incorniciare.

Sul mercato in uscita ci sono parecchi rumors su due dei gioielli che si sono messi maggiormente in mostra: Roberto Guitto e Matteo Colombi, autore quest'ultimo di 18 reti in campionato. Anche il giovanissimo Prevedello ha parecchie richieste da club professionisti e potrebbe compiere lo stesso tragitto fatto da Cupani a gennaio ed accasarsi a Bologna.

A proposito della società emiliana, tra lunedì e martedi i 2008 Alessandro Pagani e Riccardo Callegaro sono impegnati in uno stage con l’Under 14 proprio del Bologna.