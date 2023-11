Campodarsego, bene a metà! Con il Breno è pari e tanti rimpianti

Continuità questa sconosciuta per il Campodarsego di Masitto, che viene fermato sul pari casalingo dai bresciani del Breno. 2 a 2 al Gabbiano, un punto dal sapore brodino per i biancorossi dopo la rocambolesca sconfitta di tre giorni fa contro il Chions e la sensazione che questa squadra abbia ancora dei cali di concentrazione che costano decisamente caro nell'economia della partita e della classifica. Sia chiaro, il Breno non ha rubato nulla. Gli uomini di Stridi hanno saputo pazientare, trovando i momenti giusti per colpire e conquistando un punto utile per il loro cammino.

Meno utile per il cammino del Campo questo pari, con i ragazzi di Masitto incapaci di concretizzare la grande mole di gioco prodotta nel primo tempo e che devono ringraziare i soliti Cupani, Diarrassouba o Pavanello per il punto racimolato. Quanto manca uno come Buongiorno in attacco, con Chinellato ancora lontano parente dell'ottimo attaccante visto quest'estate. Proprio lui al 9' ha la prima occasione della gara, ma Delvecchio dice no. É il preludio del gol al 17'. Diarrassouba fa il vuoto sulla sinistra e mette un pallone in mezzo che Cupani, dopo un discreto batti e ribatti in area, deposita in rete. Prima marcatura in campionato per il classe 2004 italo albanese. La gara sembra in discesa, il Campodarsego prova a chiuderla, senza fortuna. Diarrassouba viene murato dalla difesa lombrarda e alla mezz'ora è sempre il classe 1999 biancorosso a sfiorare il raddoppio. Pallone fuori di poco.

Il Campo sembra in controllo, ma Vita al 35' sfrutta un'indecisione della difesa e pareggia i conti per i suoi con una splendida giocata. Diarrassouba prova ad imitarlo al 40', ma Delvecchio para il suo calcio dentro l’area sul primo palo. Nella ripresa lo spartito non varia più di tanto: Campo avanti con il gioco, Breno ultra organizzato difensivamente, anche se al 51' Chinellato coglie il palo ricacciando in gola il grido dei tifosi del Gabbiano. Minozzi al 56' è clamoroso su Marcolin, ma tre minuti più tardi il classe 2005 deve ancora arrendersi a Vita, sempre su un buco clamoroso della difesa di Masitto. Doppietta per il numero 11 ospite e quinto gol stagionale. I padroni di casa reagiscono al 65’ con una conclusione rasoterra appena dentro l’area di Pavanello, neo entrato, facile preda di Delvecchio e pareggiano sei minuti più tardi proprio con il classe 2005 con una girata dentro l’area imparabile per Delvecchio.

Un minuto dopo è Bajic sugli sviluppi di un calcio d’angolo a sfiorare il tris, ma non è giornata- Nel finale il Campodarsego getta il cuore oltre l’ostacolo per cercare i tre punti, ma la difesa del Breno fa buona guardia.

Questo il tabellino della gara del Gabbiano:

CAMPODARSEGO-BRENO 2-2

CAMPODARSEGO: Minozzi, Battilana (8’ st Demo), Ballan (1’ st Mosti), Casella (1’ st Girardello), Bajic, Gerevini, Cocola (38’ st Rso), Oneto, Chinellato, Diarrassouba, Cupani (16’ st Pavanello). Allenatore: Cristiano Masitto.

BRENO: Delvecchio, Arpini, Marcolin (50’ st Albini), Quaggiotto (36’ st Cristini), Vita (32’ st Melchiori), Brancato, Verzeni, Kasa (32’ st Negretti), Baschirotto, Scanzi (46’ st Bassini), Sampietro. Allenatore: Fabrizio Stridi.

ARBITRO: Scarati di Termoli.

RETI: 17’ pt Cupani, 35’ Vita, 14’ st Vita, 26’ st Pavanello.

NOTE: Spettatori: 400 circa. Ammoniti: Quaggiotto, Ballan, Battilana, Gerevini, Girardello, Melchiori. Angoli: 3-1 per il Campodarsego. Recupero: 1’ e 6’.