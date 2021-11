Serie D, girone C: ottovolante Campodarsego alla fine è pareggio

Una gara folle, 4 gol e tante emozioni. Il solito match con il Campodarsego protagonista, questa volta contro il Caldiero, nella decima giornata del campionato di Serie D girone C, 2-2. I biancorossi si dimostrano una squadra che non si arrende mai.

LA CRONACA

I biancorossi iniziano con 5 under in campo e partano con il piglio giusto. Subito Colombi al 7′ e al 10′ non trova il centro vincente, mentre i veronesi con Manarin e Filiciotto non stanno a guardare. Il Campodarsego al 27′ passa. Traversone di Oneto e Cupani, uno degli under di Masitto, svetta e realizza la prima rete della sua carriera. Il Caldiero pareggio al 40′ con una punizione perfetta di Filiciotto. I biancorossi non ci stanno e sfiorano il bis con Buratto, ma la prima frazione termina in parità.

Nella ripresa ancora la squadra di Masitto pericolosa in svariate occasioni. Cupani, Mobilio, Oneto, Colombi, è la sagra del gol mancato. Nel recupero della ripresa poi succede di tutto. Al 91' il Caldiero va incredibilmente in vantaggio con Zerbato che gela il pubblico di casa con una magia da fuori area. Sembra tutto finito come a Porto Tolle, ma stavolta il Campodarsego ha appreso la lezione. Ultimo assalto in area veronese ed ecco Gentile a fissare il risultato sul 2-2 definitivo.

Ecco il tabellino della gara dei biancorossi:



CAMPODARSEGO: Boscolo, Oneto, Marini (18′ st Messali), Buratto, Gentile, Giacomazzi, Cocola (40′ st Lukanovic), Alluci, Colombi, Addiego Mobilio (44′ st Guitto), Cupani (40′ st Prevedello). A disposizione: Fortin, Pan, Lovato, Zavan, Solinas. Allenatore: Masitto.

CALDIERO TERME: Aldegheri, N’Ze, Braga, Burato, Fornari, Baschirotto, Zerbato, Filiciotto, Moscatelli (20′ st Peli), Manarin (32′ st Boldini), Cherubin. A disposizione: Kuqi, Cacciatore, Zanazzi, Martone, Viviani, Lerco. Allenatore: Chiecchi.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.

Reti: 27′ pt Cupani, 40′ pt Filiciotto; 46′ st Zerbato, 49′ st Gentile.

Ammoniti Addiego Mobilio, Moscatelli, N’Ze, Gentile, Cocola e Zerbato.

Espulso dalla panchina Viviani.

Recupero 2′ e 5′.