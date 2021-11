Serie D, girone C: Campodarsego di misura, la vetta è a -3

Dopo due sconfitte consecutive in casa, il Campodarsego ritrova il successo tra le mura amiche. Contro il Cartigliano basta un colpo di testa di Cocola al 34' del primo tempo per portare a casa il bottino pieno dall'incontro. Con questa vittoria il Campodarsego si porta a tre punti dalla capolista Arzignano, in piena bagarre promozione. Cinque vittorie in otto gare per i biancorossi, ma soprattutto la seconda vittoria consecutiva con il secondo clean sheet di seguito.

La Cronaca

Colombi e Mobilio fanno subito capire che aria tira al Gabbiano questo pomeriggio. Al 3' il tiro del numero nove biancorosso si perde di poco sul fondo, mentre all'11' Colombi viene steso in area di rigore, ma per Matina non è penalty. I vicentini respingono colpo su colpo. Minati al 10' chiama alla respinta Fortin, mentre Mobilio al 18' con un insidiosissimo tiro cross fa passare un brivido alla difesa del Cartigliano. I biancorossi sono attaccati al match. Colombi al 27' viene imbeccato da Giusti, ma il capocannoniere del Campodarsego non inquadra la porta. Passano sette minuti ed ecco il vantaggio degli uomini di Masitto. Cocola, di testa, trasforma in oro un traversone telecomandato di Mobilio. In chiusura di primo tempo il Cartigliano protesta per un gol annullato, ma l'azione era già stata stoppata prima ancora del gol vicentino. Nel secondo tempo il Cartigliano cerca il gol del pareggio, ma Fortin chiude la saracinesca in due occasioni al 52' e 65'. Poi è Giacomazzi a travestirsi da Superman su Gjoni a botta sicura. Lo spavento vicentino carica i padovani. Mobilio arriva poco concreto all'appuntamento con la rete al 70', mentre Fortin nel finale erige un doppio muro su Di Gennaro, per tre punti di capitale importanza in questo momento per il Campodarsego. Prossimo appuntamento, domenica prossima alle 14:30 in terra rodigina, contro l'ostico Delta Porto Tolle.

Ecco il tabellino della gara odierna al Gabbiano



CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Marini, Buratto, Gentile, Giacomazzi, Cocola (42′ st Solinas), Alluci, Colombi (30′ pt Lukanovic, 31′ st Cupani), Addiego Mobilio (39′ st Lovato), Giusti (14′ st Guitto). A disposizione: Minozzi, Basso, Prevedello, Zavan. Allenatore: Masitto.

CARTIGLIANO: Zecchin, Mantovani, Cannarella (37′ st Roverato), Pregnolato (35′ st Boudraa), Pelizzer (31′ st Romagna), Buson, Kokkolari (1′ st Preknicaj), Miniati, Di Gennaro, Barzon, Gjoni. A disposizione: Chiarello, Lunardon, Affolati, Dalla Rizza, Zanini. Allenatore: Ferronato.

Arbitro: Matina di Palermo.

Reti: 34′ pt Cocola.

Ammoniti: Alluci, Cannarella, Pelizzer, Lukanovic e Guitto.

Calci d’angolo 3-2. Recupero 2′ e 4′.