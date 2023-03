Serie D, girone C: Campodarsego, doccia fredda Calì, il Cjarlins impatta al Gabbiano

Nel segno del 42. Il minuto del gol nei primi 45' di Buongiorno del Campodarsego, che illude ed emoziona i Masitto Boys, e in una perfetta simmetria oraria, anche il momento del gol nella ripresa dell'ex Calì. Alla fine è un pareggio che sa di occasione persa tra Campodarsego e Cjarlins Muzane. I biancorossi sprecano l'occasione di portarsi al terzo posto in classifica con Este ed Adriese, mentre i friulani rimandano l'appuntamento con l'immissione nella zona playoff.

Gara molto fisica, sporca, come da tradizione in questa fase della stagione. Nel primo tempo, oltre il gol di Buongiono, succede molto poco. Boscolo si oppone sulla rovesciata di Colombi, uno dei tanti ex della gara, mentre Orlandi costringe Barlocco agli straordinari. Il colpo di testa di Buongiorno, sull'uscita errata di Barlocco, manda al riposo il Campo in vantaggio. Nella seconda frazione sempre emozioni latitanti fino all'ultimo quarto d'ora. Farabegoli di testa sciupa il raddoppio, Valenti fa guadagnare la sufficienza a Boscolo con un super intervento, ma all'ultima curva c'è la zampata di Calì, altro giocatore ben conosciuto al Gabbiano. Alla fine è pari, tra poco gioco ed episodica dominante.



Questo il tabellino della gara del Gabbiano:

CAMPODARSEGO-CJARLINS MUZANE 1-1



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan (21′ st Girardello), Guitto (21′ st Marini), Perez, Farabegoli, Orlandi (21′ st Vitetta), Alluci (39′ st Bertazzolo), Buongiorno, Rivi (17′ st Michelotto), Prevedello. A disposizione: Minozzi, Kola, Negrin, Sabbadin. Allenatore: Masitto.



CJARLINS MUZANE: Barlocco, Dionisi, Zaccone (27′ st Fedrizzi), Nunes, Parise, Frison, Llullaku (22′ st Banse), Forte, Colombi (16′ st Calì), Gerevini (16′ st Valenti), Esposito (32′ st Cavallini). A disposizione: Ronco, Codromaz, Cocetta, Dorbolò. Allenatore: Parlato.



Arbitro: El Amil di Nichelino.

Reti: 42′ pt Buongiorno, 42′ st Calì.

Note: ammoniti Ballan, Guitto, Michelotto, Parise e Dionisi. Angoli 5-5. Recupero 3′ e 6′.