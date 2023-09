Serie D, girone C: Campodarsego, c'è la Dolomiti Bellunesi da scalare

Gioca un po' a nascondino il mister del Campodarsego, Cristiano Masitto, in vista della trasferta delicata in casa della Dolomiti Bellunesi, squadra bellunese candidata a giocare un ruolo da protagonista nel campionato di serie D. Appuntamento domenica 1 ottobre alle ore 15:00 al Polisportivo Baldenich a Belluno. «Sappiamo che dobbiamo fare il nostro percorso», esordisce il tecnico biancorosso. «Dobbiamo vedere una crescita partita dopo partita e ragionare quindi step by step. Abbiamo dimostrato contro il Bassano, nel pareggio di domenica, di avere una idea di gioco e che si è avviato un percorso di crescita, che dobbiamo ora portare avanti. La gara contro il Bassano ha messo in luce una squadra che sta provando a comandare il gioco e che sta portando avanti i principi sui quali stiamo lavorando durante la settimana». C’è però ancora molto da migliorare riconosce il nocchiero del Campo: «Dobbiamo migliorare sotto tutti gli aspetti. Il potenziale della squadra non lo conosciamo ancora perfettamente. Non ci conosciamo ancora così bene e quindi gara dopo gara dobbiamo diventare sempre più squadra, capace di comandare le partite con le nostre caratteristiche. Poi ovviamente ci sono gli avversari e l’aspetto emotivo da tenere in considerazione». Con la Dolomiti Bellunesi sarà una sfida ad alta tensione. «Mi aspetto una partita bella contro una squadra candidata a vincere il girone. Affrontiamo una formazione giù collaudata, forte, alla quale sono stati aggiunti elementi di spessore, come il nostro ex Perez. Noi non siamo ancora magari così affiatati, ma daremo battaglia e filo da torcere. Sarà stimolante affrontare una delle 3-4 formazioni candidate al salto di categoria, assieme a Cjarlins Muzane, Adriese e Mestre. Sarebbe bello ottenere una vittoria con una squadra blasonata. Di certo sarà un bel test da affrontare. Sono curioso di vedere i ragazzi all’opera in partita come queste. É in partite importanti che si può misurare il processo di crescita della squadra», conclude Masitto».