Serie D, girone C: Campodarsego sul Delta Porto Tolle al fotofinish, ora è 6°posto

L'hombre del destino risponde al cognome di Buratto. È il 93', quando raccoglie un'assistenza puntuale di Solinas e scaraventa di peso il Campodarsego in zona playoff a quota 42 punti. Vendetta compiuta, a distanza di un girone, quando i rodigini avevano sconfitto i biancorossi in zona Cesarini. Tre punti di importanza capitale per la squadra di mister Masitto, oramai certa della salvezza (sempre Masitto docet) e ora in ballo per la zona playoff, con vista sul terzo posto, distante appena 5 punti in classifica. Sognare, dalle parti del Gabbiano, ora è più che legittimo.

LA CRONACA

Nella prima frazione, la gara offre occasioni da una parte all'altra senza esclusioni di colpi. Tiro cross di Oneto al 9', alto di poco, Risponde due volte il Delta con Napello, grande chiusura sempre di Oneto, e Nappo, Boscolo para, rispettivamente al 17' e 24'. Un attimo di tregua e poi si riparte alla mezz'ora con Colombi, protagonista di una double chance, ma il bomber biancorosso è sempre impreciso. Sul tramonto della prima frazione Oneto la mette sulla test di Alluci, ma il pallone è sopra la traversa.

Ripresa, se possibile, ancora più pirotecnica. Al 54' il vantaggio dei padroni di casa, ancora con Fratini, al terzo gol consecutivo, dimenticato in area di rigore dalla difesa del Delta. Passano dieci minuti e il Delta arriva al pareggio. Spoto è caparbio e fortunato nel superare Boscolo, sfruttando un rimpallo poco pulito di Gentile. A questo i rodigini sentono profumo di vittoria, ma proprio Gentile al 67' non è dello stesso avviso e salva il risultato. I cambi danno freschezza al match, che si ravviva nel finale. A tre minuti dalla fine del tempo regolamentare, gol annullato a Gentile, mentre in pieno recupero Solinas sfiora la rete. Tutto rimandato al 93, quando l'hombre del destino manda al sesto posto i ragazzi terribili di Masitto. Gioia grande al Gabbiano, domenica scontro diretto in trasferta per la quinta posizione contro il Caldiero.

Ecco il tabellino della gara nell'Alta Padovana:

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Messali, Guitto (30′ st Giusti), Gentile, Buratto, Cocola (23′ st Giacomazzi), Alluci (8′ st Solinas), Colombi, Fratini, Prevedello (23′ st Reato). A disposizione: Fortin, Zavan, Lovato, Girardello, Giusti, Bertazzolo. Allenatore: Masitto

DELTA PORTO TOLLE.: Cinelli, Foschi (34′ st Spader), Bertacca, Nappo, Scarparo, Diallo, Busetto (1′ st Pasquini), Stefani (1′ st Okoli), Spoto (37′ st Silvano), Nappello (17′ st Proch), Pierfederici. A disposizione: Agosti, Rubbi, Moretti, Forte. Allenatore: Gherardi

Arbitro: Recupero di Lecce

Reti: 54' Fratini, 64' Spoto, 93' Buratto

Ammoniti Stefani, Alluci, Oneto e Masitto (allen. Campodarsego)

Calci d’angolo 1-1

Recupero 2′; 7′