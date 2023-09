Campodarsego, per la difesa c'è il muro montenegrino Bajic

Girone C

Serie D Girone C

Mercato sempre in ebollizione in casa Campodarsego. La squadra diretta del presidente Pagin, con un blitz in piena regola del ds Briaschi, ha messo sotto contratto il centrale di origini montenegrine Stefan Bajic. Nato il 12 settembre 1997 a Fiorenzuola d'Arda, provincia di Piacenza, Bajic era rimasto svincolato dopo l’ultima stagione tra Grosseto e Crema.

Cresciuto nelle giovanili della Cremonese, ha vestito le maglie dei grigiorossi, Triestina, Pro Piacenza, Fiorenzuola, Cattolica, Marignanese, Borgosesia, Borgo San Donnino e Prato. Terzino destro naturale di grande struttura fisica, 191 cm d'altezza, all'occorenza centrale difensivo e mediano, Bajic è il colpo last minute della squadra di Masitto. Il puntello ideale di una rosa che gode delle forze fresche provenienti dalla cantera diretta da Bedin, ed ora anche di un giocatore esperto come Bajic, perfetta chioccia per i deb che iniziano ad affacciarsi alle altitudini e ritmi della prima squadra.