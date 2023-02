Serie D, girone C: Gabbiano stregato per il Campodarsego, pari con la Dolomiti Bellunesi

Il Campodarsego viene fermato sul pari dalla Dolomiti Bellunesi e continua ad attendere i primi tre punti casalinghi di questo 2023. Non basta il ritorno alla rete di Cupani, al terzo gol in questo campionato, per rimettere i biancorossi dentro la zona playoff. Ancora una volta gli uomini di Masitto si bloccano sul più bello, al termine di una partita tirata ed aperta, con i bellunesi trascinati dal duo Corbanese-Alcides, questo ultimo autore della marcatura decisiva per i suoi.



Il Campodarsego raggiunge quota sei pareggi interni, solo il Levico Terme ne ha raccolti di più tra le mura amiche. Urge trovare, in accordo con la filosofia di gioco di Masitto, una soluzione, perché i punti persi per strada sono veramente tanti. Il Campodarsego porta a 5 la serie di risultati utili consecutivi, con la zona playoff distante appena un punto. Masitto può ringraziare che le altre davanti non stanno correndo, Legnago e Clodiense escluse. In compenso occhio al ritorno in alta quota del Cjarlins Muzane: con mister Parlato i friulani hanno cambiato marcia.



Dopo il colpo di testa del vantaggio a firma Cupani, la gara danza sul filo del rasoio, con un ping pong di occasioni in cui si ergono protagonisti i due portieri. Virvilas si supera su Alluci ed Orlandi, mentre Boscolo mura Arcopinto ed Artioli. Buratto cerca il bis di una settimana fa ad Este, ma questa volta la girata è alta. Nella ripresa lo spartito non cambia, con un duello all'arma bianca tra attacchi poco efficaci. Al 75' il pareggio di Alcides è l'anticamera di un finale palpitante. Boscolo salva il risultato all'86, mentre Cupani da due passi si divora il 2 a 1. Finisce in pareggio e la settimana prossima sul campo del Legnago, reduce dalla roboante vittoria in casa del Torviscosa per 5 a 0 e con appena tre reti subite in casa, servirà il migliore Campodarsego della stagione per portare a casa punti.

Questo il tabellino della gara:



CAMPODARSEGO-DOLOMITI BELLUNESI 1-1



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Abatneh (32′ st Ballan), Buratto, Farabegoli, Guitto, Diarrassouba (27′ st Michelotto), Alluci (39′ st Perez), Buongiorno (39′ st Rivi), Orlandi (39′ st Vitetta), Cupani. A disposizione: Minozzi, Bertzzolo, Girardello, Prevedello. Allenatore: Masitto.



DOLOMITI BELLUNESI: Virvilas, Pettinà, Sommacal (18′ st Cossalter), Corbanese (43′ st Fernandez), Artioli, Conti (1′ st Tuninetti), Alcides, Alari, De Carli, Svidercoschi, Arcopinto (18′ st Toniolo). A disposizione: Patitucci, Cucchisi, Macchioni, Faraon, Vavassori. Allenatore: Zanin.



Arbitro: Pelaia di Pavia.



Reti: 8′ pt Cupani, 30′ st Alcides.



Note: ammoniti Artioli, Svidercoschi, Zanin (all. Dolomiti), Masitto (all. Campodarsego), Corbanese e Farabegoli. Calci d’angolo 10-4. Recupero 1′ e 4′