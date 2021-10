Serie D, girone C: colpo Campodarsego, Dolomiti Bellunesi ko

Un'altra grande vittoria in trasferta per il Campodarsego, nella settima giornata del campionato di Serie D girone C contro la Dolomiti Bellunesi. 2 a 0 il risultato finale in favore dei padovani, capaci di raccogliere l'intera posta in palio dopo una gara ben giocata in tutte le fasi. Con questo successo i Masitto boys salgono a quota 13 punti. Curiosità: 10 punti su 13 sono stati conquistati lontani dal Gabbiano.

La Cronaca

C'è voglia di riscatto in casa Campodarsego. Mobilio al 3' va subito vicino al vantaggio, mentre al 7' c'è un gol annullato per i biancorossi. Alluci batte il corner, Giacomazzi di testa colpisce la traversa e poi la palla pare andare completamente oltre la linea. Non è dello stesso avviso Vallati di Crema, che lascia proseguire. Il mancato gol non cambia il ritmo del match. Al 20' Cocola si vede deviare in angolo una bella conclusione da Lombardi. Intorno alla metà della frazione ecco la Dolomiti Bellunesi. Prima Petdji, già giustiziere dell'Este, sfiora la rete, poi al 25' Buratto salva sulla linea un tiro di Teso. È una prima parte di gara scoppiettante con ancora Mobilio e Alluci vicini al gol in chiusura di tempo.

Nella ripresa Onescu e De Paoli cercano il vantaggio bellunese, ma senza buon esito. Al 61' Mosca devia con un braccio un tiro di Giusti. Quest'ultimo si presenta dal dischetto, ma Lombardi intuisce e para. Ancora una volta, anche da un episodio spiacevole, il Campodarsego reagisce. Al 72' ecco il vantaggio biancorosso. Addiego Mobilio si mette in proprio e al termine di un'ubriacante azione personale porta avanti i suoi. Passano sette minuti e Giusti rimedia all'errore precedente e con un tocco preciso raddoppia per il Campodarsego. Gli ultimi minuti servono solo a mettere al sicuro il match. I biancorossi sono ripartiti. Nel prossimi impegni c'è da sfatare il tabù Gabbiano.



Di seguito il tabellino della gara odierna:



DOLOMITI BELLUNESI: Lombardi, Petdji, Mosca, Tibolla, Teso, Trevisan, Onescu (36′ st Sivilla), De Carli, Posocco (22′ st Corbanese), De Leo (30′ st Toniolo), De Paoli (28′ st Gjoshi). A disposizione: Masut, Toffoli, Sommacal, Vodopivec, Piazza. Allenatore: Lauria.

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Marini, Buratto, Gentile (18′ st Lovato), Giacomazzi, Cocola (38′ st Giutto), Alluci, Colombi (43′ st Lukanovic), Addiego Mobilio (35′ st Basso), Solinas (11′ st Giusti). A disposizione: Boscolo Palo, Prevedello, Cupani, Zavan. Allenatore: Masitto.



Arbitro: Vallati di Crema.

Reti: 27′ st Addiego Mobilio, 34′ st Giusti.

Ammoniti: Onescu, Gentile, De Carli, Onetoe Mosca.

Recupero 1′ e 5′.