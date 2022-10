Serie D, girone C: all'Este derby e primo posto in classifica, Campodarsego ko

L'Este, in coabitazione con l'Union Clodiense, si porta in testa alla classifica vincendo il derby contro il Campodarsego. Basta il rigore di Menato al 7' della ripresa per avere la meglio degli uomini di Masitto, apparsi contratti fino alla rete ospite. Seconda sconfitta di fila per il Campodarsego, mentre l'Este continua a sorprendere tutti. Unica nota stonata di giornata per Pagan, l'infortunio molto grave accorso a Moscatelli, capocannoniere del girone C.

Poche sorprese dai due allenatori, con sistemi di gioco e uomini collaudati al Gabbiano. Caccin e Moscatelli, due volte quest'ultimo, nel primo quarto d'ora ci provano da lontano, non andando distante dal bersaglio. Il Campodarsego, dal canto suo, predilige il fraseggio a terra manovrato, coinvolgendo costantemente i suoi quattro uomini più offensivi. La fisicità dell'Este è un fattore nelle palle inattive, con lo schema preparato da Pagan per liberare sul secondo palo Giacomazzi, sempre pericoloso con sponde o battute in porta. Tanti tiri in porta non ce ne sono, in compenso l'intensità la fa da padrona.

Al 35' una delle sliding doors del match. Moscatelli esce fuori in barella e in lacrime dopo un contrasto con Rubin. A caldo, problemi al ginocchio molto seri per il capocannoniere del girone C, a cui va l'augurio di pronta guarigione. Nel primo tempo non succede più altro, in compenso nella ripresa si assiste ad un'altra partita. Perez stende in area sullo slancio De Vido dopo la conclusione di quest'ultimo. Per Giordano è penalty. Menato alza la parabola e porta avanti i suoi. Vantaggio tutto sommato meritato per gli uomini di Pagan, più continui in ogni fase di gioco rispetto ai padroni di casa fino a quel momento. La risposta del Campodarsego è tutta nella conclusione di controbalzo di Orlandi al ventesimo della ripresa. È il primo tiro di capitan Guitto e compagni.

Se Caccin e Menato sfiorano il raddoppio a metà del tempo, costringendo agli straordinari Boscolo Palo, sono di Alluci le migliori occasioni ma scarsa mira ed egoismo non sono buone consigliere per il Campodarsego. La frenesia prende il sopravvento, complice anche un Este in netto calo fisico dopo il vantaggio e un pizzico di nervosismo, comprensibile ma poco utile, del Campodarsego. Burato è strepitoso su Prevedello ad una decina di minuti dal 90', dimostrando il motivo per cui l'Este è nei piani alti della classifica. Pozzebon, a cinque minuti dal termine, si divora un'altra occasione enorme da pochi passi.

Questo il tabellino del Gabbiano:

CAMPODARSEGO-ESTE 0-1

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORI al 7' s.t. Menato (E) su rigore

CAMPODARSEGO (4-4-2)

Boscolo Palo 6,5; Oneto 5,5 (dal 31' s.t. Pozzebon 5,5), Perez 5,5, Rubin 6,5, Ballan 6; Diarrassouba 5,5 (dal 41' s.t. Pallecchi s.v.), Guitto 6,5, Alluci 5,5 (dal 31' s.t. Likaxhiu 6), Orlandi 5,5 (dal 39' s.t. Girardello s.v.); Cupani 5 (dal 14' s.t. Prevedello 6,5), Buongiorno 5,5

PANCHINA Peixoto, Marini, Bertazzolo, Negrin

ALLENATORE Masitto 5,5

ESTE (3-5-2)

Agosti 6; Munaretto 6, Cuccato 6,5, Giacomazzi 6; Franzolin 6,5, Caccin 7, Burato 7, De Vido 6,5 (dal 40' s.t. Zanetti s.v.), Piccardi 6; Moscatelli 6,5 (dal 39' p.t. Solinas 6), Menato 6,5

PANCHINA Fortin, Marchesan, Calgaro, Bordi, Antinoro, Cogo, Strechie

ALLENATORE Pagan 7

Arbitro: Giordano di Matera 5,5

Assistenti Pascale 6 - Selleri 5,5

AMMONITI Rubin (C), Franzolin (E) per gioco scorretto; Oneto (C) per proteste; Burato (E) per comportamento non regolamentare

NOTE 250 circa. Tiri in porta 4-5. Tiri fuori 2-5. In fuorigioco 1-0. Angoli 7-4. Recuperi: p.t. 2', s.t. 5'