Serie D, girone C: cosa aspetta il Campodarsego nelle ultime 6 giornate

Voltare pagina e ripartire. Il caso Dionisi-Perez Blanco, con lo spagnolo del Campodarsego con il naso rotto a seguito di una ignobile gomitata a gioco lontano dell'ex Padova Dionisi, deve motivare ancora di più la squadra di Masitto nella rincorsa playoff. A sei giornate dal termine, i biancorossi - come ogni anno - se la giocano grazie ai 43 punti in classifica e un girone di ritorno in cui hanno subito solo una sconfitta. Un quinto posto ricco di rimpianti, con tanti pareggi che hanno segnato l'avventura stagionale biancorossa, ben 10. L'identità del Campodarsego è chiara. Boscolo para, Buratto dirige la linea difensiva, Alluci vede e provvede in mezzo e Buongiorno segna. Niente di nuovo a queste latitudini, con la variabile impazzita Diarrassouba. In giornata di grazia, vedi derby contro l'Este, l'ex Prato è difficile da contenere per chiunque. Peccato per la discontinuità.

Da qui alla fine per il Campodarsego ci sono ben tre scontri diretti, con la doppietta Union Clodiense e derby con la Luparense alla ripresa, per capire di che pasta è fatta questa squadra. Come per l'Este, tanti crocevia in zona salvezza nelle ultime curve, con il trittico Portogruaro-Montebelluna-Villafranca Veronese, prima del gran finale al Gabbiano contro l'Adriese di Vecchiato, in un probabile scontro diretto per accedere ai playoff.

Ecco il calendario:

12ª ritorno • Union Clodiense-Campodarsego • domenica 2 aprile ore 15:00

13ª ritorno • Campodarsego-Luparense • giovedì 6 aprile ore 15.00

14ª ritorno • Portogruaro-Campodarsego • domenica 16 aprile ore 15:00

15ª ritorno • Campodarsego-Montebelluna • domenica 23 aprile ore 15.00

16ª ritorno • Villafranca Veronese-Campodarsego • domenica 30 aprile ore 15.00

17ª ritorno • Campodarsego-Adriese • domenica 7 maggio orario da definire

L'UOMO IN PIÙ

Andrea Orlandi. Il talento dell'ex Allievo Nazionale della Lazio non si discute. Come per il gemello sull'altra fascia Diarrassouba, serve continuità di guizzi e colpi. Dalle sue invenzioni passano tante chance playoff del Campodarsego.