Serie D, girone C: Campodarsego, i numeri dei biancorossi dopo la 16°giornata

Dopo sedici giornate di campionato Serie D girone C si può solo che essere soddisfatti in casa Campodarsego. Quasi al giro di boa, il percorso dei Masitto boys è stato sinora oltre le aspettative, questo è sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori. È mancato l'acuto contro una delle big four del girone, ma il pareggio conclusivo con l'Arzignano ha dimostrato che il percorso di maturazione dei giovani biancorossi prosegue spedito e senza intoppi. Affidati ad un maestro di calcio come Masitto, i vari Cocola, Cupani, Prevedello, oltre ai già affermati Addiego Mobilio e Colombi, stanno esprimendo il loro potenziale facendo sognare alle latitudini del Gabbiano. Sostenibilità societaria e intensità sul campo, con questi due mantra il Campodarsego ha raccolta sinora 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Interessante anche il ruolino in termini di marcature segnate e subite: 26 reti fatte, 18 subite,con ben 7 clean sheet stagionali per la porta difesa da Boscolo Palo. Più punti in trasferta che al Gabbiano, sinonimo di una squadre che cerca sempre di imporre il proprio stile di gioco in ogni campo.

Guardiamo ai raggi X i numeri del Campodarsego:

7° posto in classifica

7 Vittorie, 4 Sconfitte, 5 Pareggi

26 gol fatti 18 gol subiti

Bilancio casalingo:

3 Vittorie 3 Pareggi 2 Sconfitte

Vittorie Pareggi Sconfitte Media punti: 1,50 punti

Gol Fatti: 12

Gol Subiti: 9

Bilancio fuori casa:

4 Vittorie 2 Pareggi 2 Sconfitte

Vittorie Pareggi Sconfitte Media punti: 1,75 punti

Gol Fatti: 14

Gol Subiti: 9

I minuti dei gol fatti dal Campodarsego

1 1'-15', 7 16'-30', 2 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 2 46'-60', 8 61'-75', 4 76'-90'

I minuti dei gol subiti dal Campodarsego

2 1'-15', 3 16'-30', 3 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 4 46'-60', 2 61'-75', 4 76'-90'

I marcatori in campionato:

8 Colombi

5 Addiego Mobilio

4 Cocola

2 Buratto, Gentile

1 Prevedello, Cupani, Giusti, Marini.

I più presenti: