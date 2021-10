Serie D, girone C: Campodarsego ko casalingo

Prima sconfitta in campionato per il Campodarsego di mister Masitto, contro un'Adriese pragmatica e quadrata. I biancorossi sfiorano il gol ripetutamente, ma non danno mai la sensazione di essere quelli delle due gare precedenti che avevano portato 6 punti in saccoccia e soprattuto segnato ben 8 gol.

La Cronaca

Primi 45' molto equilibrati. Primo scintilla della gara è di marca rodigina con Farinazzo, ma Fortin è attento e dice no. Risposta del Campodarsego con Colombi, ma il suo colpo di testa, al quarto d'ora, viene messo in angolo. Ancora Colombi, un minuto più tardi, non ci arriva per questione di mm sulla palla. È Colombi show in questa parte della gara. Al 25' ci prova ancora la punta, ma il suo rasoterra è troppo debole. Passata la burrasca, l'Adriese prende coraggio e trova al rete nel finale del tempo. Tiozzo trova una parabola a giro perfetta per beffare Fortin.

Nella ripresa ti aspetti la reazione dei Masitto boys, ma arriva il gol dell'Adriese al 50'. Mischia furibonda in area, arriva Rosso e il Campodarsego è sotto di due gol. La reazione degli uomini di Masitto è veemente. Mobilio, Gentile e Buratto vanno vicini alla rete per riaprire la gara, ma al 58' restano in 10 per la doppia ammonizione ai danni di Giacomazzi. Il match è virtualmente chiuso, anche se i biancorossi insistono con Giusti e Solinas, ma non è giornata nell'Alta Padovana. L'Adriese torna a casa con tre punti importanti.

Il tabellino della gara:

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto (23′ st Lovato), Messali (40′ st Cupani), Buratto, Gentile, Giacomazzi, Guitto, Alluci (6′ st Prevedello), Colombi, Addiego Mobilio (23′ st Solinas), Cocola (18′ st Giusti). A disposizione: Boscolo Palo, Marini, Bertazzolo, Lukanovic. Allenatore: Masitto.

ADRIESE: Brzan, Zupperdoni (1′ st Ben Khalek), Addolori (35′ st Dal Cortivo), Mazzucca (12′ st Boccalari), Montin, Tiozzo, Maniero, Casella, Rosso (27′ st Diomnande), Cicarevic (46′ st Costa), Farinazzo. A disposizione: Michelagnoli, Mazzali, Boccafoglia, Hermes. Allenatore: Vecchiato.

Arbitro: Ramondino di Palermo.

Reti: 41′ pt Tiozzo, 5′ st Rosso.

Ammoniti Casella, Zupperdoni, Giacomazzi, Prevedello e Rosso.

Espulso Giacomazzi al 13′ st per somma di ammonizioni

Calci d’angolo 4-2. Recupero 0′ e 5′