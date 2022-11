Serie D, girone C: Campodarsego torna al secondo posto, Levico Terme ko

Il Campodarsego riprende il secondo posto in classifica. Contro il Levico Terme, al Gabbiano, gli uomini di Masitto (squalificato e sostituito in panchina da Luciano Stevanato) sfoderano una rimonta di cuore, grinta e carattere, rimanendo in scia all'Union Clodiense, sempre prima nel girone C e vittoriosa sul campo difficile del Cartigliano. Il Campodarsego, nonostante l'avviso shock culminato con il rigore di Masetti al 5', ha disputato un match estremamente concreto e intenso.



Il pareggio di Cupani, cinque minuti dopo il vantaggio trentino, ha subito scacciato le nubi sopra il cielo primaverile di Campodarsego. Il resto l'hanno fatta la solita sapiente direzioni lavori di Guitto ed Allucci in mezzo e la grande concretezza in avanti di Buongiorno e Orlandi. Per entrambi una marcatura pesante, soprattutto quella di Buongiorno in rovesciata, al quarto centro stagionale. Il rigore sbagliato da Maraschi a fine primo tempo è il segnale inequivocabile che al Gabbiano solo una squadra poteva vincere quest'incontro.

Le sei vittorie su dieci gare e la terza difesa del campionato testimoniano un gruppo capace sempre di rialzarsi dopo una sconfitta, ma soprattutto compatto e coeso. Per tenere il passo di questa Union Clodiense sarà imperativo trovare maggiore continuità fuori dalle mure amiche, dove sono già due le sconfitte stagionali.



Il tabellino della gara del Gabbiano:

CAMPODARSEGO-LEVICO TERME 3-1

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Guitto, Perez, Buratto, Orlandi (28′ st Simic), Alluci (43′ st Likaxhiu), Buongiorno, Diarrassouba, Cupani (36′ st Prevedello).

A disposizione: Peixoto, Marini, Bertazzolo, Pavanello, Rubin, Pallecchi.

Allenatore: Stevanato (Masitto squalificato).

LEVICO TERME: Rosa, Marini, Masetti, Santuari, Raggio (19′ st Gentile), Dalla Bernardina, Gasperotti (19′ st Orsega), Rinaldo (19′ st Ongaro), Preknicaj (27′ st Gubellini), Moraschi (27′ st Fracaro), Santuari.

A disposizione: Amoroso, Pollini, Mazzucca, Compaore.

Allenatore: Rastelli.

Arbitro: Gai di Carbonia.

Reti: 5′ pt rigore Masetti, 12′ pt Cupani, 34′ pt Buongiorno; 17′ st Orlandi.

Note: ammoniti Buratto, Orlandi, Santuari, Raggio, Preknicaj e Diarrassouba. Calci d’angolo 1-2. recupero 0′ e 4′.