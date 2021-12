Serie D, girone C: Campodarsego di rimonta con il Levico Terme

Nella penultima giornata dell'anno solare, il Campodarsego pareggia 1-1 a Levico al termine di una gara giocata su un campo molto difficile in termini di praticabilità e dimensioni. Il punto cambia poco in classifica per i Masitto boys sempre alle prese con la rincorsa verso le posizioni di vertice, ma che fanno i conti con gli inevitabili sbalzi umorali legati alla giovane età media della rosa.

LA CRONACA

Subito nella prima frazione occasioni per il Campodarsego con Cocola, intorno al 15', ma il suo tiro va a sbattere su Rosa. Gentile salva un gol già fatto poco dopo e lo spavento fa bene agli ospiti con Alluci e Cupani, ma le conclusioni sono sballate in ambo i casi. Al 26' l'inaspettato vantaggio del Levico. Pallone che danza nell'area di rigore in modo confuso e alla fine è Vinciguerra, con una zampata a trovare la rete dell'1 a 0.

Nella ripresa, con l’ingresso di Prevedello, il Campodarsego chiude il Levico sulla difensiva e costruisce palle gol in serie: nei primi 12 minuti almeno quattro, con Alluci, Prevedello, ancora Alluci e Gentile, ma Rosa è attento. Altre due occasioni non sfruttate alla mezzora, poi la svolta arriva al 38′ quando Colombi mette dentro il meritatissimo pareggio sfruttando l’assist di Buratto. Nel finale, i biancorossi cercando il sorpasso definitivo, ma la gara non si schioda dal pareggio.

Ecco il tabellino della gara di Levico:



LEVICO: Rosa, De Nardi (1′ st Davi), Piacente, Santuari, Pettinà, Scaglione, Torregrossa, Rinaldo, Sinani (28′ st Tronco), Vinciguerra, Pezzuti. A disposizione: Circio, Grezzani, Santuari, Ceraso, De Feo, Casalini, Andreasic. Allenatore: Rastelli.

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Marini (18′ st Messali), Buratto, Gentile, Guitto, Cocola (18′ st Solinas), Alluci (29′ st Bertazzolo), Colombi, Addiego Mobilio (29′ st Giacomazzi), Cupani (1′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Pan, Lovato, Zavan. Allenatore: Masitto

Arbitro: Tossano di Chiavari

Reti: 26′ pt Vinciguerra, 38′ st Colombi

Ammoniti Oneto e Scaglione.

Recupero 0′ e 4′.