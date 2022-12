Serie D, girone C: Campodarsego, ecco Luca Rivi per l'attacco

Rinforzo di grande rilievo in attacco per il Campodarsego terzo in classifica nel girone C del campionato di Serie D. Alla corte di mister Masitto approda Luca Rivi, attaccante classe 1994, proveniente dal Ravenna. Per l'ex Trento, Rimini, Mestre e Luparense, una nuova avventura in raggruppamento che conosce bene e la possibilità di giocare in attacco con Buongiorno, altro big della categoria. Con il Virtus Bolzano capolista a soli 4 punti, un regalo di Natale, anticipato, per Masitto e la squadra.

“Per noi è un giocatore importante” così Mister Masitto sul nuovo arrivato “siamo contenti che ci abbia scelti. Viene a potenziare l’attacco e, secondo noi, è un calciatore molto funzionale per giocare con Buongiorno. Speriamo che riesca a ripetersi come nella scorsa annata con la Luparense”. Magari a partire dall'impegno casalingo contro il Portogruaro di domenica al Gabbiano alle ore 14:30, che il tecnico biancorosso ha delineato così: "Serve una reazione, ma nessuna gara è scontata. Il Portogruaro è una squadra temibile e rognosa. Sarà difficile, motivo per cui ogni vittoria è importante. Abbiamo bisogno della testa giusta e la fame, per fare la differenza."