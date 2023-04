Serie D, girone C: Buongiorno sbaglia il rigore, il derby tra Campodarsego e Luparense finisce 0-0

Senza reti e con emozioni concentrate nei primi 45'. Così termina l'attesissimo derby della trentesima giornata del campionato di Serie D girone C tra Campodarsego e Luparense. Rimpianti sparsi da ambo le parti, ma in fin dei conti il segno "x" è giusto. Entrambe le squadre raccolgono il quinto risultato utile consecutivo, ma probabilmente abbandonano definitivamente i sogni di accorciare verso la vetta.

Lo sliding doors della gara è tutto nel rigore sbagliato al 3' da Buongiorno del Campodarsego, concesso per un fallo di mano di Peschiutta su tiro di Alluci. Conclusione sulla traversa del capocannoniere del girone C per la disperazione dei tifosi casa e la felicità di quelli ospiti.

Un match gradevole nei primi 45', decisamente bloccato nella ripresa. Migliori in campo? I due portieri, Boscolo Palo e Voltan. Il primo è decisivo su Beltrame (10'), Cabianca (18'), Bussi (30') e Roberti (70') dimostrando di essere in una giornata decisamente di grazia. Non è da meno il suo dirimpettaio, ottimo a disinnescare Oneto al 6', Prevedello al 29' e infine Ballan al 75'. Gnago in chiusura di prima frazione si divora l'occasione per portare avanti gli uomini di Zironelli, tiro a lato.

Alla fine è un derby che lascia strane sensazioni. A quattro gare dal termine, il cammino per mantenere e conquistare i playoff di entrambe le squadre è ancora tutto in divenire. Dopo la sosta pasquale due partite non banali: il Campodarsego va in casa del Portogruaro, bisognoso di punti salvezza, mentre la Luparense attende al Casée l'Este, per un derby elettrico e di importanza capitale in termini di classifica.

Questo il tabellino della gara:

CAMPODARSEGO-LUPARENSE 0-0



CAMPODARSEGO (4-4-1-1): Boscolo Palo, Oneto, Perez, Farabegoli, Ballan; Prevedello (10′ st Cupani), Buratto, Alluci (25′ st Guitto), Orlandi (48′ st Girardello); Rivi (10′ st Diarrassouba); Buongiorno. A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Vitetta, Abatneh, Michelotto. Allenatore: Masitto



LUPARENSE (3-4-1-2): Voltan; Peschiutta (17′ st Mariutto), Montesano, Solerio; Beltrame (47′ st Russo), Boscolo, Toffanin, Cabianca; Bussi (24′ st Beccaro); Roberti, Gnago (34′ st Merkaj). A disposizione: Milan, Bia, Rubbo, De Leo, Manè. Allenatore: Zironelli



Arbitro: Cipriano di Torino.



Note: ammoniti Peschiutta, Gnago, Buratto e Cupani. Calci d’angolo 6-5. Recupero 0′ e 5′