Buratto d'oro! I playoff della Serie D girone C sono del Campodarsego

Il Campodarsego conquista i playoff del girone C della Serie D. Al termine di 120' infiniti e ricchi di colpi di scena, basta un pari ai biancorossi nel derby con la Luparense, per portare a casa un traguardo voluto, cercato e tutto sommato meritato dalla squadra di Masitto. La regolarità e la solidità dei biancorossi, alla lunga, hanno pagato per il presidente Pagin, capaci di mettere in bacheca un altro traguardo importante. Ora spazio ai possibili ripescaggi in Serie C, con poche possibilità di trovare spazio tra i professionisti, ma la soddisfazione resta tutta. Per la Luparense resta solo l'amarezza di aver fallito anche l'obiettivo minimo stagionale. Onore a Zironelli e i suoi uomini, mentre per il presidente Zarattini tanto da riflettere, con la speranza che il futuro direttore sportivo, Davide Gabrielli, possa creare una squadra all'altezza della piazza di San Martino di Lupari.

SORPRESE E CONFERME. In casa Campodarsego il capocannoniere del girone C, Daniele Buongiorno, non riesce a recuperare dai guai al polpaccio sinistro e resta fuori. Al suo posto Rivi, il grande deluso di questa metà stagione in casa biancorossa. Squalificato Farebegoli, indietreggia Buratto sulla linea difensiva e Alluci ritrova la maglia dal 1' in mezzo al campo. Tutto confermato in casa Luparense, con il tridente delle meraviglie Bussi, Roberti e Gnago all'assalto della retroguardia del Campodarsego.

BURATTO E TANTA NOIA. Agonismo si, spettacolo pochino nel primo quarto d'ora di gara. Il Campodarsego, in fase di non possesso, allarga la punta Cupani sulla sinistra per un abbottonato 4-1-4-1. Mossa che paga, perché i Lupi, al netto del continuo scambio di posizioni delle punte, non trova riferimenti negli altri 6 giocatori di movimento. La verità, al netto di note tattiche e tanta (troppa) scaramanzia sugli spalti, il Campodarsego propone di più verso la porta di Voltan. La conclusione di Diarrassouba all'8' è larga, il tentativo dai 25 metri di Alluci al 14' è alto. Lupi non pervenuti, imprecisi nella risalita del campo, con le punte ben controllate da Perez e Buratto. Proprio quest'ultimo, al 20' porta avanti i suoi al termine di un schema puntuale su corner. Per il jolly biancorosso è la seconda rete in stagione, dopo quella siglata al Nuovo Comunale ad Este lo scorso febbrario.

IL RISVEGLIO (TARDIVO) DEI LUPI. Nonostante lo svantaggio, la Luparense non si desta dal torpore e continua a lasciare spazio alle iniziative di Diarrassouba, immarcabile per Mariutto e Solerio. Altro grattacapo per gli ospiti è la posizione di Orlandi, spesso sul centro sinistra a sporcare le linee di passaggio di Toffanin, il regista della Luparense. Proprio Orlandi, al 29', è un po' pigro nel taglio sul centro destra dell'area di rigore dopo la solita idea brillante di Diarrassouba. Solo del 40' in poi segnali di Luparense. Cabianca dal centrodestra scodella per Gnago che stacca alla Hateley e lambisce l'incrocio dei pali sovrastando Perez. Cinque minuti dopo Russo sfonda per la prima volta sulla destra e regala un pallone d'oro per Bussi che non se la sente di colpire in porta, preferendo fare da sponda per Roberti. Il colpo di testa di quest'ultimo è debole, facile per Boscolo Palo.

ROBERTI-GOL. I Lupi ripartono con il medesimo piglio della fine del primo tempo e il pari arriva al 55'. Azione confusa in area di rigore, Bussi costringe al miracolo Boscolo Palo, ma sulla ribattuta è puntuale Roberti a deviare in fondo al sacco. I biancorossi accusano il colpo, Rivi sciupa l'occasione per il controsorpasso, con una girata rasoterra debole per Voltan. Diarrassouba si fa male, il Campodarsego tarda a cambiare e per poco gli uomini di Zironelli non trovano il vantaggio. Staffilata di Toffanin dai 25 metri e Boscolo Palo si distende salvando in corner. Gnago prende il ritmo, i cambi aiutano il giusto il Campodarsego, mentre la Luparense continua ad aumentare i giri. Al 79' è solo illusione del gol per Oneto, su punizione, mentre a quattro minuti dalla fine ecco Gnago crearsi un'occasione dal nulla, ma il suo mancino è alto. Vicino al 90' il Gabbiano trattiene il fiato per la girata mancina di Cupani, che si perde sul fondo di pochissimo.

SETTANTA SECONDI DI FOLLIA. Dopo il 90' succede di tutto. Al 94' la Luparense si porta avanti con il neo entrato Merkaj, abile a sfruttare un errore marchiano di Oneto al centro dell'area su azione da calcio d'angolo. Il tempo di rimettere il pallone al centro e il Campodarsego, più con i nervi che con le idee, trova il pari. Lancio lungo di Perez, Cocola - non tra i più alti in campo - spizza quello che basta per Buratto che si infila in area sulla sinistra e con il mancino fredda Voltan. 2-2 e tempi supplementari. Nemmeno il tempo di sedersi e Guitto, su punizione da posizione impossibile sulla destra, prova a sorprendere Voltan con il mancino, l'estremo difensore devia al centro dell'area casualmente sui piedi di Girardello, ma il tiro del difensore viene attutito in corner dalla difesa della Luparense. Nei minuti restanti non succede molto, complice il grande caldo e la stanchezza dei giocatori in campo. Alluci al 12' del secondo tempo supplementare esce, lasciando in 10 i suoi. Beccaro ci prova di testa ad una manciata di minuti dalla fine, ampio sul fondo. In pieno recupero c'è l'azione personale di Merkaj

CAMPODARSEGO-LUPARENSE 2-2

PRIMO TEMPO 1-0

SECONDO TEMPO 2-2

MARCATORI Buratto (C) al 20' p.t.; Roberti (L) al 10' s.t., Merkaj (L) al 49' s.t., Buratto (C) al 50' s.t.

CAMPODARSEGO (4-4-2)

Boscolo Palo 7,5; Oneto 5, Perez 6,5, Buratto 8, Ballan 6 (dal 28' s.t. Marini 6); Diarrassouba 7 (dal 18' s.t. Cocola 6,5), Alluci 6,5, Guitto 6, Orlandi 6 (dal 20' s.t. Michelotto 5,5); Rivi 5,5 (dal 18' s.t. Girardello 6), Cupani 6 (dal 10' p.t.s. Prevedello s.v.)

PANCHINA Minozzi, Bertazzolo, Negrin, Prevedello, Vitetta

ALLENATORE Masitto 6,5



LUPARENSE (3-4-1-2)

Voltan 6; Cabianca 6, Montesano 6, Solerio 6; Russo 5,5 (dal 17' s.t. Bia 6), Toffanin 6,5 (dal 38' s.t. Rubbo 6), Boscolo 5,5, Mariutto 5; Bussi 5,5 (dal 38' s.t. Merkaj); Roberti 6,5 (dal 41' s.t. Beccaro 5,5), Gnago 6,5

PANCHINA Milan, Maset, Mboup, De Leo, Peschiutta

ALLENATORE Zironelli 6



ARBITRO Liotta di Castellamare di Stabia 6

ASSISTENTI DI LINEA Cardinali 6 - Franzoni 6

AMMONITI Solerio (L), Cabianca (L), Rubbo (L), Boscolo (L), Perez (C), Alluci per gioco scorretto, Boscolo Palo (C) per comportamento non regolamentare

NOTE Tiri in porta 7-6. Tiri fuori 4-5. In fuorigioco 0-0. Angoli 7-4. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’. p.t.s. 0'; s.t.s. 3'