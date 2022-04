Serie D, girone C: che occasione persa per il Campodarsego, il Mestre vince al Gabbiano

Il Campodarsego si mangia le mani e nella 28°giornata di campionato non approfitta dello scivolone a Cartigliano del Caldiero, quinto in classifica, facendo anche peggio dei veronesi e perdendo 1 a 0 contro il Mestre al Gabbiano. Partita stregata per gli uomini di Masitto, mentre plauso particolare per i mestrini, capaci di fare propria la posta in palio con lo stretto indispensabile. Il duello per la quinta piazza del campionato resta aperto e vivo, certo una vittoria odierna biancorossa avrebbe aiutato, e non poco, nell'impresa playoff.

LA CRONACA

Si parte forte nell'Alta, con Addiego Mobilio e Prevedello che non inquadrano la porta tra l'11 e il 24'. Guito e Alluci ci provano senza fortuna tra il 29' e il 30'. I biancorossi si disuniscono e al 32' subiscono la beffa più atroce, perché al primo pallone buono trovano il vantaggio con Tardivo, ex della gara. Buratto non si arrende, ma di testa, da buona posizione non trova lo specchio. Due minuti dopo Boscolo si traveste da supereroe e sventa la minaccia su Segalina. Al ritorno dagli spogliatoi la squadra di Masitto sembra bloccata, incapace di trovare il bandolo della matassa contro un Mestre molto abbottonato e pronto a ripartire in contropiede con Fabbri, Bortolin e Segalina. Il match scivola via in favore dei veneziani, con un Campodarsego stanco e un po' disilluso. Buon notizie per i Zecco boys, che con questi tre punti mettono una seria ipoteca sulla salvezza senza passare per i playout.

Ecco il tabellino della gara del Gabbiano:

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo (32′ st Fortin), Alluci (41′ st Bertazzolo), Messali, Guitto (36′ st Lovato), Gentile, Buratto, Cocola (23′ st Reato), Fratini, Solinas (13′ st Giusti), Addiego Mobilio, Prevedello. A disposizione: Pan, Zavan, Girardello, Ballan. Allenatore: Masitto

MESTRE: Ronco, Busetto, Bortolin, Severgnini, Corteggiano (42′ st Fabris), Segalina, Villanova (22′ st Ferchichi), Politti, Tardivo (22′ st Vikkris), Fabbri, Cabianca (30′ st Fido). A disposizione: Da Re, Mancini, Shaholli, Galli, Scarpi. Allenatore: Zecchin

Arbitro: Chieppa di Biella

Reti: 32′ pt Tardivo

Ammoniti: Fabbri, Corteggiano, Busetto e Ronco

Corner: 3-5

Recupero 0′; 5′