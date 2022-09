Serie D, girone C: Campodarsego da sballo, Mestre ancora sconfitta

Non si ferma il magic moment del Campodarsego, capace di centrare la terza vittoria in quattro partite, battendo il Mestre 2-1 al “Gabbiano”, portandosi a +2 sulle inseguitrici.

Una gara decisa sulle palle fermo, visto che le tre reti sono arrivate tutte su sviluppi di calci piazzati. Mister Masitto può essere soddisfatto: il pragmatismo a questa squadra non fa difetto. Un pregio che la squadra biancorossa farà bene a mantenere durante questa stagione, se vuole aspirare al massimo traguardo possibile. Di Oneto e Buongiorno le reti del Campodarsego, intervallate dal momentaneo pareggio di Pilastro. Proprio sul rete del pari veneziano si può trovare il difetto della gara biancorossa, apparsa distratta in quello specifico episodio. Buongiorno croce e delizia per il Campodarsego. Il gol della vittoria, ma anche il rigore sul palo al 90' per sigillare il risultato. Prossimo appuntamento domenica alle 15:00 nel vicentino con il Montecchio, apparso molto pimpante in queste ultime gare contro Luparense e Union Clodiense, tra le favorite del girone C.

Questo il tabellino del Gabbiano:

CAMPODARSEGO-MESTRE 2-1

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan (39′ st Furlan), Guitto, Perez, Buratto (11′ st Rubin), Orlandi (15′ st Bertazzolo), Alluci, Buongiorno, Diarrassouba, Cupani (11′ st Prevedello).

A disposizione: Minozzi, Marini, Likaxhiu, Girardello, Pozzebon.

Allenatore: Masitto.

MESTRE: Albieri, Gabrieli, Severgnini, Corteggiano, Fabbri (1′ st Pilastro), Politti, Ortega (38′ st Pasian), Nicoloso (1′ st Cardellino), Ndoj, Segalina (15′ st Finazzi), Bortolin (23′ st Pizzul).

A disposizione: Borrelli, Varotto, Feltrin, Herrera.

Allenatore: Zecchin.

Arbitro: Gesperotti di Rovereto.

Reti: 7′ pt Oneto; 26′ st Pilastro, 32′ st Buongiorno.

Note: ammoniti Boscolo Palo, Segalina, Corteggiano, Prevedello, Gabrieli e Alluci. Calci d’angolo 8-5. Recupero 1′ e 4′.