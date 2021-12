Serie D, girone C, Campodarsego: mister Masitto "Dobbiamo migliorare, ma la squadra è pronta per affrontare lo Spinea"

cco tutte le dichiarazioni di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani con lo Spinea, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D girone C. Al Gabbiano calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego chiamato a fare bottino pieno dopo il derby perso contro la Luparense:

"La squadra sta bene fisicamente e mentalmente. Arriviamo da una sconfitta che abbiamo analizzato in tutti i suoi aspetti. Dobbiamo migliorare, ma la squadra è pronta per affrontare lo Spinea, che arriva da due risultati utili senza subire gol. Sono una squadra fastidiosa ed ogni partita è importante. Noi abbiamo sempre il destino nelle nostre mani e non dobbiamo fare gli errori fatti in passato. Ci aspetta una partita dura, come sempre. Contro la Luparense mi è piaciuta la personalità di fare la partita. Aldilà del terzo gol preso all'ultimo secondo, abbiamo commesso due errori sui loro gol. La squadra sta crescendo, ma il derby è già cancellato. Lo Spinea corre e ci farà correre e noi dobbiamo mettere in campo i nostri principi. Dobbiamo avere equilibrio mentale. Le squadra importanti ci castigano, ma sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo imparare in fretta. A noi forse mancano due punti, ma a fine campionato ognuno ha i punti che merita. Sono contento di come stiamo crescendo ed affrontiamo le partite. Dobbiamo avere l'ambizione di migliorare sempre la nostra classifica."