Serie D, girone C: Campodarsego, mister Masitto "Voglio motivazione contro il Delta"

Nona giornata del campionato di Serie D girone C. Impegno in trasferto pieno di tranelli e insidie per i biancorossi contro il Delta Porto Tolle. Calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego chiamato a cogliere la terza vittoria per accorciare ulteriormente sulle squadre di testa. Di seguito tutte le parole di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani:

"Ci arriviamo motivati e torniamo in campo contro una squadra motivata, che in casa ha sempre fatto bene. Dobbiamo arrivarci tosti e consapevoli dei propri mezzi. Lavoro e abnegazione nel volere il risultato. Quando riusciamo a difendere e attaccare tutti riusciamo a fare risultato, quando non lo riusciamo a fare si vede sul campo. Mi piace l'andamento della squadra, di ricercare sempre il risultato su qualsiasi campo contro qualsiasi squadra. Dobbiamo crescere su tutti i livelli. Personalità, gioco, prestazioni, singoli. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Siamo una squadra giovane e mettiamo in campo idee. La gioventù porta ad avere un aspetto fisiologico diverso durante le partite, ma possiamo migliorare tanto. Non è facile sempre avere tante occasioni da gol. Le avversarie iniziano ad aspettarci. Dovremo concretizzare di più. Stiamo ruotando giocatori più importanti. Contro il Delta sarà difficile e tosta. Sono fastidiosi e ci tengono a fare bene. Sarà una battaglia, come tutte le gare che ci attendono in serie D"