Serie D, girone C, Campodarsego: mister Masitto "Il Levico è da non sottovalutare"

Tutte le dichiarazioni di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani contro il Levico Terma, valevole per la 15°giornata del campionato di Serie D girone C. Al Comunale di viale Lido calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego chiamato a fare bottino pieno per dare continuità dopo la bella affermazione contro lo Spinea:

"Il Levico Terme è da non sottovalutare. In questo girone non si può sottovalutare nessuna squadra. Siamo quasi al giro di boa, sarà una gara tosta, difficile, in cui non ci sarà nulla di scontato. Contro lo Spinea è stata una vittoria difficile. Lo sapevamo che sarebbe stata complicata, ma ora testa al Levico. Il campo è piccolo, ma noi siamo pronti a scendere in campo con la testa giusta e ovviamente vogliamo migliorare. Speriamo domani di avere un picco di rendimento. Quando si vince si lavora meglio. Siamo un gruppo sano e che lavora sodo. Ci divertiamo ed abbiamo lavorato bene. Speriamo di chiudere in bellezza l'anno. Dobbiamo conquistare tutto sul campo. È un girone il C in cui ogni squadra può vincere contro l'altra. Vogliamo chiudere bene l'anno. I ragazzi devono avere le proprie ambizioni. Alcuni sono molto giovani e aspirano a diventare professionisti e si vede ogni giorno l'energia che ci mettono sul campo. Queste due partite saranno belle da giocare, siamo motivati. Domani chiederò alla squadra di giocare di collettivo e di stare dentro la partita. E poi di viverla, discorso che vale tanto per i titolari, quanto per chi entra a gara in corso."