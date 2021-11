Serie D, girone C: Campodarsego, mister Masitto "Dobbiamo riscattarci"

Decima giornata del campionato di Serie D girone C. Impegno casalingo per i biancorossi contro il Caldiero Terme. Calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego chiamato a cogliere dimenticare la sfortunatissima sconfitta di domenica scorsa contro il Delta Porto Tolle. Obiettivo accorciare ulteriormente sulla testa della classifica. Di seguito tutte le parole di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani:

"Il Caldiero Terme è da non sottovalutare, un po' come tutte le squadre che affronteremo. Sono una bella squadra e sarà una bella partita. Torniamo in campo dopo una sconfitta che ci brucia. Ne abbiamo parlato tutta la settimana e ci ha bruciato. Vogliamo tornare in campo con la rabbia che avevamo in campo a fine partita domenica scorsa. Loro sono una squadra importante e che si conosce bene. È strutturata per fare cose importanti. Le insidie nascono sempre da noi. Abbiamo ancora dei vuoti durante la partita dovuti all'inesperienza e alla mancanza di leader in campo. Questi vuoti in qualche partita ci hanno fatto pagare dei punti. Lavoriamo tutta la settimana per sopperire a tutto questo. La rabbia e limitare gli errori. Ho visto ragazzi arrabbiati e delusi. Abbiamo visto le immagini del gol subito all'ultimo, ma ora dobbiamo rialzare la testa. Abbiamo una chance domenica per rialzarci e gestire meglio le situazioni durante la partita. Dovevamo chiudere il match nel primo tempo e non l'abbiamo fatto. Andare in trasferta, segnando con continuità non è facile e ci stiamo riuscendo. Dovevamo chiuderla e non dovevamo rischiare domenica. Nel momento in cui abbiamo subito il gol, qualche certezza è stata minata. Dovremo lavorare tanto a livello mentale, ma credo che i ragazzi abbiano enormi margini di miglioramento. Abbiamo anche noi armi importanti per mettere in difficoltà l'avversario. Mi aspetto riscatto domani, tutti quanti assieme."