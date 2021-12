Serie D, girone C, Campodarsego: mister Masitto "Motivazioni alte, speriamo di fare la gara perfetta"

Tutte le dichiarazioni di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani contro l'Arzignano, valevole per la 16°giornata del campionato di Serie D girone C. Al Gabbiano calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego chiamato a fare bottino pieno dopo il pareggio in trasferta contro i trentini del Levico Terme:

"Contro l'Arzignano sarà affascinante e impegnativa. Cerchiamo di giocarla al meglio e speriamo sia una bella partita per tutti. Giochiamo contro la prima in classifica e le motivazioni sono alte. Loro sono bravi e noi dovremo sbagliare pochissimo. L'Arzignano è costruita bene ed ha un attacco importante. Hanno praticamente due squadre a disposizione, ricambi importanti e sempre al top. È una corazzata e affrontiamo con la consapevolezza di sfruttare le poche occasioni che avremo. I difetti ci sono e dovremo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche. Siamo pronti ad una gara battagliera. Dopo Levico c'è un po' di amaro in bocca. Sette occasioni da gol nitide, otto corner e abbiamo raccolto solamente un pareggio a sette minuti dalla fine. Abbiamo già cancellato tutto, ora testa all'Arzignano. L'obiettivo per tutti è chiudere in bellezza. Speriamo di fare la gara perfetta e che loro non la facciano. In questa maniera abbiamo possibilità di chiudere bene l'anno."