Serie D, girone C: Campodarsego, mister Masitto "Vogliamo lavorare sulla gestione dei momenti della partita"

Settima giornata del campionato di Serie D girone C. Domani trasferta ripida e complessa in terra bellunese, contro la Dolomiti Bellunesi. Calcio d'inizio alle 14.30 ed un Campodarsego chiamato a dare risposte importanti al "Polisportivo" dopo la sconfitta casalinga contro il baby Montebelluna. Di seguito tutte le parole di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani:

"La Dolomiti Bellunesi è una squadra non facile da affrontare. Ci attende una bella partita. Arriviamo da una sconfitta e in settimana abbiamo lavorato con un solo obiettivo in testa: fare la partita come cerchiamo di fare ogni settimana. Spero non sia una partita facile nemmeno per loro. Sono sempre gare aperte e difficili. Bisogna fare punti in questo momento, motivo per cui servono questo tipo di gare. Siamo una squadra giovane e abbiamo analizzato i gol subiti. Molti sono dettati da errori individuali o su palle inattive, dovute a cattive letture o inesperienza. C'è da migliorare questo aspetto e dobbiamo farlo giocando partita dopo partita. In settimana abbiamo cercato di lavorare in allenamento su limitare questi errori. Ci alleniamo sempre bene e le prestazioni non mancano. Vogliamo lavorare sulla gestione dei momenti della partita. La squadra sta bene. Siamo giovani e pimpanti. Non dobbiamo pensare a domenica scorsa, siamo in evoluzione e c'è tempo per lavorare ancora meglio."