Serie D, girone C: Campodarsego, mister Masitto "Arriviamo alla gara con la testa giusta"

Ottava giornata del campionato di Serie D girone C. Impegno casalingo molto insidioso e complesso al Gabbiano per i biancorossi contro il Cartigliano. Calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego chiamato a riscattare le ultime due sconfitte casalinghe subite contro Adriese e Montebelluna. Di seguito tutte le parole di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara di domani:

"Torniamo a giocare in casa e dobbiamo dare continuità a quelli che sono i nostri principi. Dobbiamo fare una bella prestazione. La squadra è sempre in crescita, anche quando facciamo errori. Cerchiamo sempre di fare qualcosa in più. È un campionato tosto, ma cerchiamo di limitare i nostri errori. Pochi punti in casa? Solo un caso, non sto a vedere queste cose. Abbiamo sempre cercato di giocare al meglio. Giochiamo in un campo piccolo, ma vogliamo sempre vincere. Dobbiamo continuare a crederci ed avere voglia di prendere il risultato. Ci stiamo impegnando tanto e vedo tutti che vogliono fare bene. Anche chi gioca meno e questo mi soddisfa molto. Siamo giovani e ogni settimana inseriamo con qualche giovane della Juniores. Arriviamo alla gara con la testa giusta"