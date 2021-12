Serie D, girone C, Campodarsego: mister Masitto "Siamo convinti dei nostri mezzi"

Ecco tutte le dichiarazioni di mister Cristiano Masitto alla vigilia della gara del derby di domani con la Luparense, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie D girone C. Al Casée calcio d'inizio alle 14.30, con un Campodarsego chiamato a fare bottino pieno dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Cjarlins Muzane:

"Il derby è una partita bella da giocare e speriamo sia una bella giornata, da vivere in modo intenso. Nel nostro processo di crescita, questa è una gara come le altre. Anche se è un derby, anche se affrontiamo la Luparense. Loro sono forti, giusti, costruiti per vincere, strutturati bene e stanno facendo un grande campionato. Sarà difficile, ma ci arriviamo con la nostra mentalità e prendiamo la gara alla solita maniera. La Luparense ha giocatori che possono risolvere la partita da soli. Hanno una rosa giusta per vincere il campionato, con molto ricambi. Sono molto fisici ed hanno molte frecce al loro arco. Sabato contro il Cjarlins abbiamo prodotto sempre occasioni da gol, ma dobbiamo migliorare nella finalizzazione ed essere più cinici e cattivi sottoporta. È importante anche difendersi bene e proseguire su questa scia. Stiamo cercando di trovare un equilibrio e siamo contenti di quello che stiamo facendo, fermo restando che abbiamo grandi margini di crescita. Arriviamo alla gara bene, motivati e carichi. È una gara che ci può dare dei punti, andando a rubarli su tutti i campi. Sabato contro il Cjarlins abbiamo affrontato individualità importanti come D'Apollonia, Busi, Callegaro, Forestan e li abbiamo affrontati bene. Siamo convinti dei nostri mezzi. Ho tutti a disposizione. Vediamo che meteo sarà domani e i cambi saranno importanti per far girare al meglio il match"