Serie D, girone C: Campodarsego forza 4, Montebelluna schiantato e con un piede in Eccellenza

Il Campodarsego dimentica lo scivolone di Portogruaro e vince in maniera convincente per 4 a 0 sul Montebelluna. Le quattro reti non rendono giustizia al dominio visto al Gabbiano, con i biancorossi concentrati e compatti per tutti e 90', proprio come aveva chiesto alla vigilia mister Masitto. Una vittoria che vale doppio per i biancorossi visto l'aggancio a quota 50 sull'Este e il mantenimento, a due giornate dal termine, della zona playoff. Decisivi i prossimi 180', a partire dalla gara della settimana prossima in casa del pericolante Villafranca Veronese. Come per l'Este, valo lo stesso discorso anche per il Campodarsego: la distanza dal terzo posto dell'Adriese è di due soli punti, ma dietro Luparense e Virtus incalzano. Insomma, sognare non costa nulla, ma è bene anche guardarsi dietro e non abbassare la guardia.



Tornando alla cronaca del match, il Campodarsego sblocca il match dopo soli 13'. Diarrassouba, con l'aiuto di un non impeccabile Rigon, trova l'1 a 0. Per l'esterno di Masitto è la seconda rete stagionale, dopo la realizzazione alla seconda giornata contro il Torviscosa. Boscolo, un minuto dopo il vantaggo, si esalta su Salvador, nell'unico acuto trevigiano del pomeriggio. Rigon si riscatta al 23' sull'autore del primo gol e su Oneto al 32'. Prima dell’intervallo Cupani avrebbe sciupa due occasioni, ma nella ripresa i biancorossi tracimano. Oneto al 51' coglie la traversa e sette minuti dopo arriva il raddoppio con una magia all'incrocio di Orlandi. 2 a 0 sacrosanto, ma il meglio deve ancora venire. Il Campodarsego gioca leggero e si diverte, trovando il tris al 70' sempre con Orlandi, che con questa doppietta sale a quota 5 gol in campionato. Di buona notizia in buona notizia, oltre alla prima rete in biancorosso di Rivi (85'), c'è anche il ritorno in campo dopo 7 mesi out dello sfortunatissimo Cocola, classe 2002 molto sfortunato e di cui si parla un gran bene tra gli addetti ai lavori.

Questo il tabellino della gara.

CAMPODARSEGO-MONTEBELLUNA 4-0

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Guitto, Perez (44′ st Girardello), Farabegoli, Diarrassouba (11′ st Cocola), Buratto, Buongiorno (35′ st Rivi), Orlandi (35′ st Alluci), Cupani (41′ st Prevedello).

A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Negrin, Michelotto.

Allenatore: Masitto.

MONTEBELLUNA: Rigon, Martin (17′ st Zago), Boccafoglia, Akammadu, Fasan, Nava (33′ st Malandrino), De Paoli, Tonizzo (28′ st Carlevaris), Bottani (17′ st Butti), Fabbian, Salvador.

A disposizione: Spadetto, Pivato, Kociu, Perazzetta, Samotti.

Allenatore: Bordin.

Arbitro: Tassano di Chiavari.

Reti: 13′ pt Diarrassouba, 13′ st e 25′ st Orlandi, 40′ st Rivi.

Note: ammoniti Guitto, Martin e Bottani. Calci d’angolo 4-2. Recupero 2′ e 1'.