Serie D, girone C: Buongiorno di rigore, Campodarsego impatta con il Montecchio Maggiore

Maledizione Gabbiano per il Campodarsego, che rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria e pareggia contro il Montecchio Maggiore di mister Vittadello. Ottavo pari stagionale per i biancorossi di mister Masitto, incapaci di fare i tre punti in casa dal 6 novembre scorso contro il Levico Terme. Un digiuno lunghissimo, che inizia a pesare per le ambizioni della squadra di Masitto, con la zona playoff ad un tiro di schioppo, distante appena due punti.



Succede tutto nella ripresa. Prima il rigore di Visinoni a portare avanti i berici al 52', infine ecco il pareggio di Buongiorno, sempre dal discetto, a tre minuti dalla fine. Meglio il Campodarsego, ma il punto strappato dal Montecchio Maggore è giusto e tutto sommato meritato. Nel primo tempo protagonisti Oneto, Buongiorno, il classe 2004 Girardello ed Alluci, imprecisi al momento della fase finalizzativa. Nella ripresa subito il vantaggio berico, la reazione dei padroni di casa è tutta nel gol annullato di Buongiorno e nella rovesciata a lato di Guitto. Il rigore vincente di Buongiorno è l'undicesimo centro stagionale del numero 9 biancorosso.

Questo il tabellino della gara:

CAMPODARSEGO-MONTECCHIO MAGGIORE 1-1



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Bertazzolo, Buratto, Farabegoli (23′ st Perez), Guitto, Girardello (35′ st Vitetta), Alluci (7′ st Diarrassouba), Buongiorno, Rivi (16′ st Michelotto), Cupani (25′ st Abatneh).

A disposizione: Minozzi, Verzotto, Negrin, Prevedello. Allenatore: Masitto.



MONTECCHIO MAGGIORE: Petre, Affolato, Zanella, Crestani, Equizi, Ferchichi, Sarli (23′ st Burato), Djuric, Gulic, Visinoni (35′ st Pegoraro), Borgo. A disposizione: Segantini, Rocco, Pezzuti, Favero, Nunes, Strada. Allenatore: Vittadello.



Arbitro: De Stefanis di Udine.

Reti: 7′ st rigore Visinoni, 42′ st rigore Buongiorno.

Note: ammoniti Vittadello (allen. Montecchio) Djuric, Visinoni, Alluci, Equizi e Buongiorno. Calci d’angolo 2-8. Recupero 2′ e 5′