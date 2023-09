Campodarsego, ok con il brivido! Subito 3 punti in casa contro il Mori Santo Stefano

Inizia con il piede giusto la stagione del Campodarsego. Contro il Mori Santo Stefano finisce al Gabbiano 2-1. Cinica la squadra di Cristiano Masitto, che nel primo tempo, un po’ come accaduto contro l’Adriese, sa soffrire e poi riesce a sbloccare sul finire di primo tempo il punteggio con il baby Pavanello. Per il classe 2005 la prima rete con i grandi e la sensazione di trovarsi innanzi ad un crack per la categoria. Nella ripresa i biancorossi gestiscono il match da grande squadra e con Chinellato, al primo gol ufficiale in maglia Campo, chiudono la contesa. Anche se nel finale, in pieno recupero, Molina mette i brividi. Da segnalare oltre la rete di Pavanello, i grandi interventi del 2005 Minozzi, altro talento della ricca cantera biancorossa, pronto ad affermarsi tra i grandi con la naturalezza dei predestinati.

Il tabellino della gara al Gabbiano:

CAMPODARSEGO-MORI SANTI STEFANO 2-1

CAMPODARSEGO: Minozzi, Battilana (1’ st Demo), Ballan, Casella (33’ st Duse), Mosti (41’ st Negrin), Gerevini, Cocola (18’ st Sylla), Oneto, Chinellato (35’ st Girardello), Dirrassouba, Pavanello. Allenatore: Cristiano Masitto.

MORI SANTO STEFANO: Luciani, Pozza, Cascatti (16’ st Benedetti), Libera, Candio (40’ st Amadori), Carotta, Comper (40’ st Bolognani), Buccella (25’ st Rech), Molina, Tuzzo, Bortolotti (16’ st Pedrotti). Allenatore: Mirko Colpo.

ARBITRO: Zin di Udine.

RETI: 42’ pt Pavanello, 15’ st Chinellato, 50’ st Molina.

NOTE: Spettatori 100 circa. Ammoniti: Battilana, Buccella e Pedrotti. Corner: 4-3 per il Campodarsego. Recupero: 0’ e 8’.