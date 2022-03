Serie D, girone C: Campodarsego niente quinto posto, a Cartigliano solo pari

Ha il sapore dell'occasione sprecata questo pareggio in trasferta per il Campodarsego sul campo del Cartigliano, nella 25°giornata del campionato di serie D girone C. Succede tutto nel primo tempo, con i vicentini avanti per primi con Simic e poi incapaci di chiudere il match. Boscolo Palo si erge a super eroe e para il rigore del possibile 2 a 0 e poi Fratini rimette in sesto i conti in chiusura di prima frazione. Con questo punto i padovani si portano a 39 punti in classifica. Mercoledì, al Gabbiano, ecco il rilanciatissimo Delta Porto Tolle per il 26°turno.

LA CRONACA

Subito in avvio proteste per il Campodarsego, per un tocco di manno sospetto in area, ma Amadei non fischia. Il Cartigliano in avanti è molto pericoloso, prima con Barzon e poi passa con Simic al 12'. I biancorossi si spinge in avanti con Prevedello con un colpo di testa molto insidioso, mentre al 25' Boscolo Palo salva il risultato parando il rigore di Gjoni. Nel finale di tempo tante occasioni per il Campodarsego: al 36′ Fratini viene murato, al 40′ Chiarello respinge su Addiego Mobilio e infine al 45′, arriva il meritato pareggio: punizione insidiosissima di Alluci, ne nasce una mischia in cui conclude Coccola, Prevedello prende palo e poi Fratini insacca. Nella ripresa dopo quattro minuti Addiego Mobilio al 49' subisce il secondo giallo e quindi i biancorossi giocano in 10. Nonostante l'inferiorità numerica i padovani Cocola sfiora il sorpasso, mentre Buson un minuto dopo fa correre un brivido alla porta di Boscolo Palo. Il Cartigliano ci prova con Stevanin e Miniati, ma niente di fatto, mentre Giacomazzi ci prova all'80', con poca fortuna. Nel finale il palo per il Cartigliano al 90' con Simic, ma il Campodarsego si salva.

Ecco il tabellino dello Stadio Fair Play di Cartigliano:

CARTIGLIANO: Chiarello, Affolati, Cannarella (33′ st Lunardon), Boudraa (31′ pt Pregnolato), Pelizzer (1′ st Murataj), Buson, Simic, Miniati, Di Gennaro (8′ st Stevanin), Barzon, Gjoni (21′ st Preknicaj). A disposizione: Campagnolo, Mantovani, Roverato, Appiah. Allenatore: Ferronato



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Messali, Guitto (8′ st Giacomazzi), Gentile, Buratto, Cocola (39′ st Lovato), Alluci, Prevedello (27′ st Reato), Addiego Mobilio, Fratini. A disposizione: Minozzi, Pan, Brugnolo, Solinas, Ballan, Zavan. Allenatore: Masitto

Arbitro: Amadei di Terni

Reti: 12′ Simic, 45′ Fratini

Espulso al 49′ Adiego Mobilio per somma di ammonizioni

Ammoniti: Pelizzer, Addiego Mobilio, Di Gennaro, Buson, Murataj

Angoli 5-2

Recupero 3′; 4′