Serie D, girone C: Campodarsego, tutti i numeri del girone d'andata

Il Campodarsego anche in quest'annata si conferma l'underdog del campionato. Alla fine del girone d'andata i punti in classifica sono 25, esattamente come Cartigliano ed Este, anche se i rimpianti si sprecano per gli uomini di Mister Masitto, ripensando ai brutti capitomboli in trasferta contro il Montecchio Maggiore e il Montebelluna. Due sconfitte pesanti in termini di autostima, che fanno il paio con i due derby persi con Este e Luparense. Nonostante tutto, il presidente Pagin può sorridere perché i conti societari sono sotto controllo e la squadra altamente competitiva. Il Gabbiano è il solito fattore, con ben 18 punti raccolti, il terzo migliore rendimento casalingo del girone dietro il Legnago (21) e l'Adriese (20).

Il direttore sportivo Stevanato è stato chirurgico sul mercato, regalando a Masitto il difensore Farabegoli, il fantasista Vitetta e le punte Michelotto e soprattutto Luca Rivi, l'anno scorso 19 reti con la Luparense. Quattro innesti di enorme valore, utilissimi per compensare le partenze di Lucas Peixoto, Matteo Rubin, Nicoló Pozzebon, Nicola Furlan, Matteo Pallecchi, Luka Simic e Mateo Likaxhiu. La responsabilità del gol in queste prime 17 giornate è stata esclusiva di Buongiorno, autore di 8 centri sino a questo momento ed affamato di rivincite dopo essere stato sbolognato un po' troppo rapidamente dall'Union Clodiense. Il Campodarsego continua a disporre di individualità da fare invidia a molte squadre, come la coppia di centrali di centrocampo Guitto-Alluci, le ali Diarrassouba-Orlandi o il tandem di baby terribili Cupani e Prevedello, ma deve trovare equilibrio in fase difensiva, con i centrali Buratto, Perez ed ora Farabegoli, spesso in balia delle ripartenze avversarie.

Dopo la sconfitta fuori casa contro l'Adriese prima di Natale, gli uomini di Masitto tornano in campo l'8 gennaio contro il Cartigliano, a pari punti in classifica. La gara ideale per capire che cosa vuole diventare da grande il Campodarsego.

Ecco ai raggi X il girone d'andata del Campodarsego:

5°Posto in Classifica

Punti Fatti: 25

7 Vittorie 6 Sconfitte 4 Pareggi

22 gol fatti 22 gol subiti

Media Punti: 1,47

Media Gol Segnati: 1,29

Media Gol Subiti: 1,29

Rendimento in casa del Campodarsego

Punti Fatti 18

5 Vittorie 3 Pareggi 1 Sconfitta

14 gol fatti 8 gol subiti

Media Punti: 2

Media Gol Segnati: 1,55

Media Gol Subiti: 0,88

Rendimento in trasferta del Campodarsego

Punti Fatti 7

2 Vittorie 1 Pareggio 5 Sconfitte

8 gol fatti 14 gol subiti

Media Punti: 0,875

Media Gol Segnati: 0,875

Media Gol Subiti: 1,75

I minuti dei gol fatti

8 1'-15',

1'-15', 2 16'-30',

16'-30', 4 31'-45'

31'-45' 1 45+

45+ 1 46'-60'

46'-60' 4 61'-75',

61'-75', 2 76'-90'

76'-90' 0 90+



I minuti dei gol subiti

2 1'-15'

1'-15' 2 16'-30'

16'-30' 4 31'-45'

31'-45' 0 45+

45+ 3 46'-60'

46'-60' 3 61'-75',

61'-75', 5 76'-90'

76'-90' 3 90+

I marcatori in campionato:

8 Buongiorno

3 Perez

2 Cupani, Guitto, Orlandi

1 Alluci, Oneto, Diarrassouba, Prevedello, Pallecchi

I più presenti: