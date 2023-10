Serie D, girone C: Campodarsego, operazione ripartenza con la Monte Prodeco

Ripartire, senza dimenticare la caduta contro la Dolomiti Bellunesi. Con questo diktat mister Masitto è pronto ad affrontare il Monte Prodeco domenica 8 ottobre alle ore 15 al Gabbiano per la quinta giornata di campionato. «Ho tanta voglia di ripartire e spero ne abbiano tanta anche i giocatori», esordisce il tecnico biancorosso. «Ogni partita ci deve insegnare qualcosa e dalle sconfitte si impara molto. Ci abbiamo lavorato in settimana e spero domani di vedere messo in pratica quello che abbiamo fatto in settimana, senza gli errori di domenica scorsa. Siamo consapevoli che c’è un processo di crescita e i ragazzi stanno lavorando bene». Il tecnico del Campodarsego prosegue nella sua analisi: «Bisogna diventare gruppo e squadra, soprattutto su certi episodi. Durante la gara i ragazzi bisogna che si diano una mano e di questo ne sono consapevoli. Ho un gruppo intelligente, che sta lavorando bene e a mio avviso è una squadra molto interessante quella che sto allenando. É nella domenica che ci confrontiamo con gli altri e quindi giudichiamo i ragazzi per poi eventualmente mettere a posto delle cose durante la settimana». Con il Monte Prodeco è imperativo tornare a fare i tre punti, che mancano dalla prima giornata. «Mi aspetto una gara difficile, come tutte. E’ una squadra che lavora bene, che palleggia, giovane, che ha gamba. Sono tutte partite difficili e il nostro processo di crescita deve avvenire domenica dopo domenica e di conseguenza dobbiamo riuscire a produrre dei miglioramenti. Noi siamo una squadra che cerca di comandare sempre la partita e questo forse può portare anche dei problemi, ma la mentalità deve essere questa. Non siamo una squadra che può permettersi di stare davanti alla difesa e aspettare gli altri. L'insidia principale della gara? La poca fame. Ne abbiamo parlato in settimana. Quello che è successo settimana scorso contro la Dolomiti Bellunesi non deve ripetersi. Contro una squadra affamata come la Dolomiti c’è stata una differenza di fame e questo non deve accadere», conclude Masitto.