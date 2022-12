Serie D, girone C: il Campodarsego spreca, il Portogruaro ringrazia e pareggia

Il Campodarsego viene fermato sul pari dal Portogruaro nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D girone C. I biancorossi non sfondano il muro veneziano e in futuro potrebbero rimpiangere i punti persi in questo pomeriggio dicembrino al Gabbiano. Tutte davanti rallentano, motivo in più per mangiarsi le mani.

Niente Rivi dal primo minuto, mister Masitto continua a dare fiducia a Cupani e Buongiorno. Proprio quest'ultimo sblocca la gara al 15' con un preciso colpo di testa su cross del solito Oneto dalla destra. Ballan sfiora il raddoppio, il Portogruaro trova il pari. Ci pensa in mischia Bonaldi, ex Giorgione, al 31'. La gara, complice il maltempo, è tutto meno che indimenticabile. Nella ripresa c'è spazio per un altro cabezazo di Buongiorno, fuori dallo specchio, mentre Peresin e Bronzin fanno venire più di un brivido al pubblico di casa. Rivi debutta al 63', ma non incide. Alla fine è 1-1, tutto da rifare in vista della prossima gara, contro l'insidioso Montebelluna in terra trevigiana.



Ecco il tabellino della gara:

CAMPODARSEGO-PORTOGRUARO 1-1

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto (31′ st Rubin), Ballan, Guitto, Perez, Buratto, Orlandi (18′ st Simic), Alluci (18′ st Rivi), Buongiorno, Diarrassouba (41′ st Pallecchi), Cupani (18′ st Prevedello).

A disposizione: Peixoto, Girardello, Lucadello, Likaxhiu.

Allenatore: Masitto.

PORTOGRUARO: Muraca, Cofini, Bertoia (40′ st Basso), Lirussi, Bonaldi, Franzin (43′ st Zamuner), Peresin (20′ st D’Odorico), Franceschini (20′ st Alcantara), Ferramisco, Bronzin, Dal Compare.

A disposizione: Strasiotto, Piva, Zanin, Facca, Fantin.

Allenatore: Conte.

Arbitro: Grieco di Ascoli.

Reti: 15′ pt Buongiorno, 31′ pt Bonaldi.

Note: ammoniti Oneto, Dal Compare, Cofini, Alcantara e Bertoia. Calci d’angolo 6-4. Recupero 1′ e 5′