Serie D, girone C: Campodarsego, Prevedello al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Serie D

Il giovane attaccante del Campodarsego, Mattias Prevedello (classe 2004) è stato convocato dalla Rappresentativa di Serie D per la Viareggio Cup, che si disputerà in Versilia dal 13 al 30 marzo. La selezione allenata da Giuliano Giannichedda, ex tra le altre di Udinese, Lazio e Juventus, si trova nel girone 6 con le Garden City Panthers, team nigeriano, l'Atalanta e il Siena.

Soddisfazione immensa a Campodarsego e un Maurizio Bedin, responsabile della cantera biancorossa, che affida sul sito ufficiale della squadra dell'Alta le sue parole a caldo: “È davvero una grande soddisfazione per tutta la nostra Società, in particolare per il nostro Settore Giovanile, perché Mattias proviene dal nostro vivaio ed è qui da tanti anni. Per la prima volta un nostro tesserato andrà al Torneo di Viareggio, una competizione di livello internazionale, e questo sicuramente è frutto degli ultimi quattro anni di lavoro. La convocazione di Mattias è un grande orgoglio per tutti noi e ripaga anche gli sforzi fatti dalla nostra Società grazie al Presidente Daniele Pagin e l’ottimo lavoro dello staff di tutto il Settore Giovanile”.