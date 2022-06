Serie D, girone C: il Campodarsego riparte dalla sua cantera

Novità in casa Campodarsego con cinque giovani provenienti dal Settore Giovanile che faranno parte della prima squadra biancorossa di mister Masitto. Si tratta di: Luca Minozzi, portiere classe 2005

Luca Bertazzolo difensore classe 2003

Alessandro Girardello centrocampista classe 2003

Andrea Lucadello difensore classe 2004

Kolou Faiz centrocampista classe 2005 “Siamo davvero contenti della stagione appena finita” ha dichiarato il Responsabile del Settore Giovanile Maurizio Bedin “molti ragazzi infatti hanno avuto la possibilità di allenarsi con il Mister e i giocatori della Prima Squadra. Alcuni di loro hanno trovato continuità nel giocare come Prevedello in primis, e altri hanno esordito in Serie D pur essendo del 2005 come Minozzi e Minazzato. Anche quest’anno la Società ha deciso di proseguire su questa strada e infatti, già all’inizio, altri due Juniores si aggregheranno alla Prima Squadra. Faiz e Lucadello, rispettivamente mezzala mancina e centrale/terzino sinistro, sono con noi ormai da parecchi anni e si sono guadagnati questa opportunità con impegno e costanza. Sono certo che loro saranno da esempio per i tanti ragazzi del 2005 che faranno parte quest’anno del gruppo della Juniores Nazionale e che sicuramente, nel corso della stagione, avranno la possibilità di allenarsi con la nostra Prima Squadra."

Una bella occasione per questi ragazzi, pronti a mettersi in mostra in una piazza ambiziosa e talentuosa come il Campodarsego.