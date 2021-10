Serie D, girone C: Campodarsego ritorno alla vittoria

Dopo due giornate senza vittorie, il Campodarsego torna al successo in casa dell'Ambrosiana. La rete di Gentile ad inizio ripresa, regala ai biancorossi tre punti di valore inestimabile in questo periodo della stagione, permettendo agli uomini di Masitto di scalare posizioni di rilievo in classifica.

La Cronaca

Gara complessa per i biancorossi, con i veronesi pimpanti fin da subito in avanti. All'8' Righetti cerca la conclusione, ma Fortin è puntuale in uscita. Il Campodarsego non si perde d'animo e reagisce. Prima Mobilio e poi Colombi, fanno venire i brividi alla porta difesa da Nannetti. Al 16′ ancora Ambrosiana pericolosa, ma tutto si dissolve in un nulla di fatta. I ragazzi di Masitto sono carichi e si fanno preferire. Lo dimostrano le azioni offensive di Mobilio e Alluci, rispettivamente al 31' e 46'. Niente da fare.

Nel secondo tempo, nuova accellerazione del Campodarsego. Prima Oneto, con un tiro alto sopra la traversa, poi è il momento del gol vittoria. Alluci crossa in maniera precisissima per l'accorrente Gentile, posizionato sul secondo palo. Di testa è un gioco da ragazzi per il numero 5 del Campodarsego. I biancorossi insistono. Tutto avviene in quattro minuti, tra il 67' e il 71'. Alluci sfiora il raddoppio, Giacomazzi non trova il bottino pieno e infine Solinas, neo entrato, tira in maniera insidiosa verso la porta di Nannetti. Ultimo sussulto del match arriva poco prima della mezz'ora, ma il piazzato di Dell'Agnola si perde a lato. La locomotiva Campodarsego è ripartita. 10 punti dopo 5 giornate sono un ottimo bottino in quest'avvio stagionale.

Ecco il tabellino del match:



AMBROSIANA: Nannetti, Maffini, (13′ st Menolli) Chiappini, Menini, Dall’Agnola, Leggero, Costa (21′ st Marini), Malagò (39′ st Ferrando), Righetti, Erman, Giordano (38′ st Rossignoli). A disposizione: Zanchetta, Turano. Allenatore: Pugliese.

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Messali, Buratto, Gentile, Giacomazzi, Guitto (43′ st Lovato), Alluci, Colombi, Addiego Mobilio (9′ st Solinas), Cocola (43′ st Prevedello). A disposizione: Boscolo Palo, Marini, Zavan, Bertazzolo, Cupani, Lukanovic. Allenatore: Masitto.

Arbitro: Teghille di Collegno (Mititelu-Russo).

Reti: 8′ st Gentile.

Note: ammoniti Addiego Mobilio, Dell’Angola, Leggero, Marini, Erman e Alluci. Calci d’angolo 0-1. Recupero 1′ e 5′.