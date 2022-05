Serie D, girone C: il Campodarsego saluta i playoff, Union Clodiense avanti tutta

Il Campodarsego chiude la sua straordinaria stagione con un ko per 2-0 a Chioggia nella semifinale dei playoff, decisamente ingeneroso per quanto visto sul campo. Resta negli occhi degli appassionati una squadra, quella di Masitto, capace di rendere la vita difficile a tutti, incluse le corazzate Arzignano, Clodiense e Luparense. Nella semifinale playoff contro l'Union Clodiense le motivazioni degli uomini di Andreucci fanno la differenza e permettono ai veneziani di giocarsi la finale il prossimo 29 maggio contro l'Adriese, giustiziere della Luparense.

Sul campo, la gara il Campodarsego gioca il suo match e tiene gli argini sino al 39', quando Ndreca trova una deviazione fortuita e batte Fortin. Ad inizio ripresa ecco il raddoppio con il solito Di Maira. I biancorossi ci provano fino all'ultimo ocn Mobilio, Guitto, Oneto, ma non è giornata. Al termine, il triplice fischio pone la parola “fine” su una stagione esaltante per i biancorossi: l’abbraccio finale del gruppo biancorosso, tutti intorno a mister Masitto, corona e suggella un campionato sicuramente da ricordare.



UNION CLODIENSE: Passador, Boscolo Bisto, Tinazzi (44′ st De Angelis), Duse, Calcagnotto, Cuomo, Casarotto, Di Maira (26′ st Buongiorno), Ndreca (26′ st Ouro), Fasolo (24′ st Calabrese), Finazzi (1′ st Serena). A disposizione: Petre, Mboup, Marcolin, Busatto. Allenatore: Andreucci.

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Messali (19′ st Balla), Guitto (36′ st Solinas), Fratini, Buratto, Cocola (40′ st Reato), Alluci (9′ st Gentile), Colombi, Addiego Mobilio, Prevedello. (19′ st Giusti) Allenatore: Masitto.

Arbitro: Cappai di Cagliari.

Reti: 39′ pt Ndreca, 5′ st Di Maira.

Note: ammoniti Andreucci (all. Clodiense), Cuomo, Addiego Mobilio, Buratto, Guitto, Cocola e Calabrese. Espulso Giusti al 43′ st. Calci d’angolo 5-2. Recupero 1′ 4′.