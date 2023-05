Serie D, girone C: Campodarsego, ecco Tonicello come nuovo direttore sportivo

A Campodarsego non si perde tempo e dopo la brillante vittoria della post season ai danni del Campodarsego si trasforma il futuro in presente. Ecco allora il nuovo direttore sportivo, Roberto Tonicello, 57 anni nativo di Dolo. Per il dirigente biancorosso una nuova esperienza dopo quella interlocutoria ad Albignasego (occhio dalle parti del Montagna, con Antonelli in bilico) degli ultimi 5 mesi a fare da spartiacque rispetto a quelle più consistenti di successi con Treviso Calcio e Union Clodiense Chioggia.

Tonicello, presente in borghese alla finale playoff al Gabbiano nel pomeriggio di domenica 20 maggio, raccoglie l'eredità di Luciano Stevanato, che resta nel consiglio direttivo della società biancorossa come consigliere. Una scelta, quella di Tonicello, voluta con forza dal presidente Pagin, che solo nella giornata di domenica avev bleffato con i cronisti affermando che non c'era nulla di definitivo. Tutta scena alla fine dei conti, assolutamente comprensibile, data la delicatezza del momento: «Conosco Roberto Tonicello da tanti anni, ho sempre apprezzato il suo modo di lavorare e abbiamo trovato subito una sintonia di idee», ha sottolineato e il numero 1 biancorosso, Daniele Pagin, al sito ufficiale del Campodarsego. «In questi due anni, è stato fatto un ottimo lavoro da chi lo ha preceduto, ma certamente il suo arrivo darà ulteriori stimoli e linfa al nostro progetto. È un direttore molto competente e sono sicuro che allestirà una rosa di valore. Un ringraziamento sentito va a Luciano Stevanato che ha ricoperto questo ruolo nelle ultime due stagioni, e che rimarrà con noi nel ruolo di consigliere».

Sistemata la casella del direttore sportivo, ora resta quella dell'allenatore. Sarà ancora Cristiano Masitto alla guida del Campodarsego 2023-2024? Questo è l'interrogativo che accompagnerà nelle prossime ore gli appassionati biancorossi.