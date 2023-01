Serie D, girone C: Campodarsego ancora un mezzo passo falso, il Torviscosa pareggia ed esulta

Ancora un pareggio, il secondo consecutivo, per il Campodarsego di mister Masitto. Ad uscire dal Gabbiano con punti preziosi sono i friulani del Torviscosa nella 19°giornata del campionato di Serie D girone C. Appuntamento con la vittoria rimandato per gli uomini di mister Masitto, incapaci di valicare il muro organizzato da Pittilino sulla lavagna e messo in pratica dall'ex professionista Felipe - per lui una traversa nella ripresa - in campo. I biancorossi restano ai piedi della zona playoff, ma vedono allontanarsi la vetta occupata da Legnago ed Adriese, ora distante 8 punti.

Gara dura, nervosa, complessa, molto tattica e bloccata, come detto, per il Campodarsego. Nel primo tempo un'occasione per parte, con il colpo di testa di Buratto bloccato da Saccon e un acuto di Novati con Boscolo puntuale in chiusura. Sempre nel primo tempo, c'è spazio anche per due reclami in casa Campodarsego, ma per l'arbitra Bazzo di Bolzano non ci sono gli estremi per i calci di rigore.

Lo spartito della sfida non cambia nella ripresa, con un pizzico di vivacità maggiore da parte dei friulani con Paoluzzi e Gubellini. Il piano della sfida sembra inclinato verso il Torviscosa, ma è il Campodarsego a trovare il gol al 68'. Ballan crossa dalla sinistra, Buongiorno di testa scaravanta il pallone alle spalle di Saccon. Oneto sfiora il bis pochi minuti dopo il vantaggio, ma il pareggio friulano arriva sette minuti dopo. Corner ospite, Toso di testa punisce Boscolo. Buratto nel finale ha un'occasione per il controsorpasso, ma non è pomeriggio al Gabbiano. Finisce in parità, ora serve l'impresa la prossima settimana in casa della Virtus Bolzano, per non perdere troppo terreno dalla zona playoff.

Questo il tabellino della gara del Gabbiano:

CAMPODARSEGO-TORVISCOSA 1-1

Reti: 23′ st Buongiorno, 30′ st Toso.



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto (34′ st Rivi), Ballan, Guitto (1′ st Perez), Farabegoli, Buratto, Diarrassouba (37′ st Michelotto), Alluci, Buongiorno, Orlandi (16′ st Girardello), Cupani (34′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Vitetta, Verzotto. Allenatore: Masitto.



TORVISCOSA: Saccon, Cucchiaro, Toso, Nastri (1′ st Bertoni), Zetto, Felipe, Novati (28′ st Ciriello), Grudina, Gubellini (37′ st Oman), Garbero (34′ st Turchetto), Paoluzzi (20′ st Pratolino). A disposizione: Ioan, Pozzani, Curumi, Rigo. Allenatore: Pittilino.



Arbitro: Bazzo di Bolzano.



Note: ammoniti Farabegoli, Diarrassouba e Zetto. Calci d’angolo 1-8. Recupero 3′ e 4′