Il Campodarsego vuole la C! Ufficiale l’ex Padova Cristian Pasquato al Gabbiano

Al Gabbiano è l'estate dei sogni ad occhi aperti. L’ennesimo acquisto della premiata ditta composta dal presidente Pagin e il direttore sportivo Bergamaschi è un nome che fa battere i cuori dei tifosi del Campodarsego: Cristian Pasquato. Questa la nota ufficiale del club biancorosso: «Il Campodarsego Calcio e il suo presidente Daniele Pagin annunciano di aver acquisito dal Trento le prestazioni sportive di Cristian Pasquato».

L’ex talento cresciuto nelle giovanili di Padova, Montebelluna e Juventus, classe 1989, ritorna al Gabbiano con una pazza idea in testa: portare per la seconda volta (dopo che la prima non è andata a buon fine nel 2020) il Campodarsego in Serie C. «È stata una trattativa portata avanti nelle ultime due settimane», commentano all'unisono il presidente Pagin e il ds Bergamaschi. «E’ un giocatore che chiaramente per noi sposta gli equilibri, che ha giocato nella Juventus, Bologna, altre squadre di serie A e anche in Polonia. Dovunque è stato ha lasciato un bel ricordo e anche a Campodarsego lo ha lasciato. Un giocatore di qualità e che ha leadership dentro e fuori dal campo, un uomo su cui la società ha puntato molto. È di casa e ha scelto di sposare il nostro progetto. La società ha puntato molto su di lui e questo acquisto è la classica ciliegina sulla torta. Andrà ad alzare il livello della squadra e dei compagni, con il suo grande apporto. Ci potrà far fare il salto di qualità».

Sempre restando nel girone C della Serie D, da segnalare l'ennesimo innesto del ds Briaschi alla Luparense. Arriva a titolo definitivo il centrocampista multiuso scuola Padova Luca Rossi, classe 2004, le ultime due stagioni all'Arcella in Eccellenza e all'Este in D, dove ha raccolto 25 match realizzando 3 assist.