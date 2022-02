Serie D, girone C: il Campodarsego frena l'Union Clodiense sul pareggio

Succede di tutto al Gabbiano di Campodarsego tra i padroni di casa e l'Union Clodiense, ma alla fine è un punto a testa nella 21°giornata del campionato. 1-1, ma per entrambe rimpianti. Sul campo per il Campodarsego, di classifica per i veneziani, con l'Arzignano che va in fuga a +4.

LA CRONACA

Nel primo tempo, il Campodarsego molto forte: al 13′ Mobilio imbecca Cocola, ma di testa è alto. Passano cinque minuti e Colombi viene stoppato due volte miracolosamente da Passador. Tra il 31' e il 32' sempre il bomber biancorosso va vicino al gol su piazzato di Guitto e poi su assistenza di Cocola. In ambo i casi l'imprecisione è fatale. In mezzo alla sofferenza i veneziani dimostrano il motivo per cui sono secondi in classifica. Fasolo per Calabrese, appena dentro l'area di rigore, scaraventa la palla alle spalle di Boscolo facendo esplodere la nutrita pattuglia di tifo ospite.

Nella ripresa, Masitto è coraggioso e si gioca immediatamente tre cambi. Fratini, positivo in cabina di regia, spara a lato al 50′ con un rasoterra insidioso, mentre tre minuti dopo c'è il gol annulato a Mobilio, per una presunta posizione di offside in partenza dell'azione. Solinas e Cocola assaltano la porta di Passador, ma pare non esserci nulla da fare. Al 64' arriva il pareggio. Fallo di mano in area, Mobilio dal dischetto è una sentenza. Quello che succede post rete è da cancellare. Il numero 10 biancorosso esulta provocatoriamente sotto il pubblico di fede clodiense, scatenando la reazione di quest'ultimi e di alcuni giocatori ospiti. Si scatena un parapiglia dimenticabile, dove a farne le spese dal punto di vista disciplinare sono Gentile e mister Masitto, per essere entrato in campo ed aver cercato di calmare il suo giocatore. Venticinque minuti di inferiorità numerica non portano reti, ma ancora tante emozioni. Il Campodarsego si divora il gol del sorpasso con Reato al 79', che non trova la deviazione vincente a porta spalancata, mentre sei minuti dopo Prevedello è ficcante, ma il suo tiro è fuori. In pieno recupero ci sono gli estremi per il secondo rigore di giornata per i padovani, ma per Peletti di Crema le proteste dei padroni di casa sono inutili. Finisce in parità. Scampato pericolo per l'Union Clodiense, quanti rimpianti per il Campodarsego.

Ecco il tabellino della gara al Gabbiano odierna:

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Marini (1′ st Messali), Fratini, Gentile, Guitto, Cocola, Alluci (1′ st Giacomazzi), Colombi (1′ st Solinas), Addiego Mobilio (24′ st Lovato), Reato(35′ st Prevedello). A disposizione: Fortin, Girardello, Bertazzolo, Minazzato. Allenatore: Masitto

UN. CLODIENSE: Passador, De Angelis (22′ st Duse), Tinazzi, Serena, Mboup, Cuomo, Calabrese (32′ st Marcolin), Finazzi (38′ st Casarotto), Ndreca (32′ st Ouro), Fasolo, Buongiorno (13′ st Di Maira). A disposizione: Petre, Calcagnotto, Monticelli, Busatto. Allenatore: Andreucci

Arbitro: Peletti di Crema

Reti: 42′ pt Calabrese, 64' rig. Addiego Mobilio

Espulsi: Gentile al 20′ st e Masitto (all. Campodarsego)

Ammoniti: Alluci, Buongiorno, Fratini, Cocola e Giacomazzi

Recupero 2′ e 4′