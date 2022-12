Serie D, girone C: il Campodarsego rialza la testa, Villafranca Veronese ko

Il Campodarsego interrompe a cinque la striscia di gare senza successi e grazie ad una doppietta di Buongiorno piega la resistenza del Villafranca Veronese. Vittoria fondamentale per i ragazzi di mister Masitto, che si portano in quinta posizione in classifica, a quota 25 punti, a sole 4 lunghezze dalla vetta occupata dalla Virtus Bolzano. E mercoledì 23 dicembre c'è la trasferta contro l'Adriese, per dimostrare che l'acuto contro i veronesi non è stato solo un caso.

Meglio il Campodarsego nel primo tempo. Diarrassouba e Alluci sfiorano il vantaggio, Buongiorno manda avanti i suoi al 35', raccogliendo un tiro-cross che diventa un assist di Alluci. Nella ripresa salgono di tono i veronesi, senza trovare il gol e venendo puniti in contropiede sempre con Buongiorno in contropiede. Il gol della bandiera di Vetere fa passare un brutto quarto d'ora in chiusura, ma stavolta i tre punti non sfuggono ai biancorossi.

Di certo con un Buongiorno così, ogni sogno è lecito in casa Campodarsego. In attesa dell'inserimento in pianta stabile di Rivi, l'ex Clodiense con queste due reti si porta a quota 8 reti, al secondo posto nella categoria dei capocannonieri del girone C. I suoi gol sono un mix di opportunismo e forza fisica, senza dimenticare tutto il lavoro oscuro con cui aiuta i suoi compagni in campo. Per stessa ammissione di mister Masitto a fine gara, questa è un'affermazione sporca, ma utile a dare autostima al gruppo: "È stata una vittoria sofferta, ma sono felice di averla raggiunta. Partita maschia, difficile, ma è molto positivo essere tornati a fare il nostro calcio."



Questo il tabellino della gara del Gabbiano:

CAMPODARSEGO-VILLAFRANCA VERONESE 2-1



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto (27′ st Perez), Ballan, Guitto, Farabegoli, Buratto, Diarrassouba, Alluci, Buongiorno, Vitetta (20′ pt Orlandi), Cupani (39′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Rubin, Bertazzolo, Girardello, Verzotto, Pavanello. Allenatore: Masitto.



VILLAFRANCA VERONESE: Ballato, F. Tosi (24′ st Gardini), Amoh, Menolli (16′ st Boccalari), Stanghellini, C. Tosi, Fanini (30′ st Cannoletta), Fornari (36′ st Cordioli), Xeka (16′ st Ciuffo), Vetere, Marchetti.

A disposizione: Spezia, Dal Ben, Malavasi, Martone.

Allenatore: Spinale.

Arbitro: Munfuletto di Bra.

Reti: 35′ pt e 26′ st Buongiorno, 32′ st Vetere.

Note: ammoniti Guitto, Oneto, Prevedello, Boccalari, Alluci, Farabegoli, Orlandi e Amoh. Calci d’angolo 4-2. Recupero 0′ e 5′.

Classifica: Virtus Bolzano 29, Adriese 28, Legnago 28, Union Clodiense 27, Campodarsego 25, Cartigliano 24, Este 24, Luparense 23, Dolomiti Bellunesi 21,Caldiero 21, Montecchio Maggiore 20, Mestre 20, Cjarlins Muzane 18, Levico 18, Villafranca 16, Torviscosa 16, Portogruaro 15, Montebelluna 15

Prossima Partita, Domenica 23 dicembre 2022, ore 14:30: Adriese-Campodarsego, Levico-Legnago, Luparense-Caldiero, Montecchio-Cjarlins, Portogruaro-Mestre, Montebelluna-Dolomiti Bellunesi, Torviscosa-Cartigliano, Union Clodiense-Este, Villafranca Veronese-Virtus Bolzano