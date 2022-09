Serie D, girone C: Campodarsego capolista solitaria, solo pari con il Virtus Bolzano

Il primo pareggio stagionale vale la testa della classifica per il Campodarsego di mister Masitto. Al Montagna di Albignasego, eccezionalmente casa degli uomini di Masitto, i biancorossi portano a casa un punto prezioso che per effetto della sconfitta del Villafranca ad Este, significa vetta del girone C del campionato di Serie D.

Le reti tutte nel primo tempo: si sblocca finalmente Buongiorno per il Campodarsego al 7', impatta Cremonini al 31'. Gara equilibrata, anche se il Campodarsego ha dimostrato una buona fluidità di gioco al cospetto di una squadra venuta principalmente a difendersi nel padovano come gli uomini di Sebastiani.

Tra i migliori in campo da segnalare Orlandi, Buratto e Guitto in casa Campodarsego, ma soprattutto Buongiorno. Gran parte delle fortune stagionali dei Masitto boys passano dalla vena del bomber ex Union Clodiense. Questo Campodarsego può sognare di mantenere la cima? Appuntamento alla prossima settimana, sempre in casa, contro il Mestre di mister Zecchin, fanalino di coda - a sorpresa - del raggruppamento.

Questo il tabellino della sfida:

CAMPODARSEGO-VIRTUS BOLZANO 1-1

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Buratto, Perez, Guitto, Orlandi (38′ st Furlan), Alluci (32′ st Likaxhiu), Buongiorno (46′ st Pozzebon), Diarrassouba (20′ st Pallecchi), Prevedello (1′ st Cupani).

A disposizione: Minozzi, Marini, Bertazzolo, Rubin.

Allenatore: Masitto.

VIRTUS BOLZANO: Pircher, Kicaj, Bussi, E. Kaptina (42′ st Okoli), Bounou, Cremonini, Osorio (24′ st A. Kaptina), Sinn, Busetto, Isufaj (1′ st Mlakar), Mayr.

A disposizione: Bucosse, Corradini, Rabija, Kuka, Hochkofler, Langebner.

Allenatore: Sebastiani.

Arbitro: Cortale di Locri.

Reti: 7′ pt Buongiorno, 31′ pt Cremonini.

Note: ammonito Sinn. Calci d’angolo 3-2. Recupero 2′ e 3′.