Serie D, girone C: super Este a Cartigliano, si vola in alto in graduatoria

Este corsare al Fair Play Stadium di Cartigliano. In terra vicentina i giallorossi di mister Pagan si confermano la bestia nera degli uomini di Ferronato e dopo la vittoria in Coppa Italia passano anche nella quarta giornata del girone C serie D. A decidere l'incontro ci pensa, come al solito in questo avvio stagionale, il capocannoniere del campionato Lorenzo Moscatelli. Seconda doppietta consecutiva per l'ex Caldiero, che si dimostrando uno degli attaccanti più completi in circolazione per la categoria. Da piani superiori? Chissà. Di certo il repertorio che sta mettendo in mostra in queste gare è da attaccante di primissimo livello. Al fianco di Moscatelli, un plauso anche a mister Pagan, autentico comandante di questa truppa assolutamente focalizzata sul far divertire appassionati e tifosi ad Este. L'obiettivo playoff sembra alla portata, ora testa al Torviscosa, domenica al Nuovo Comunale.