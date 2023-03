Serie D, girone C: Luparense on fire, 6 gol al Cartigliano e -2 dalla zona playoff

La Luparense metta la terza e con una prestazione travolgente ne segna 6 in casa del Cartigliano. 6 a 1 per gli uomini di Zironelli contro una compagine di assoluto rispetto come quella di Ferronato. Con l'arrivo della primavera i Lupi sono ripartiti e con nove punti nelle ultime 3 giornate hanno recuperato fiducia, ma soprattutto posizioni in classifica. Siamo lontani da pronostici di inizio stagione, ma con l'affermazione in terra vicentina, la testa della classifica, occupata dal Legnago, ora dista solo nove punti, con uno scontro diretto ancora da giocare. Nemmeno tanti con ancora 18 punti a disposizione. Ai piani di sopra si sono visti scudetti vinti in rimonta con distacchi simili, come la vittoria della Lazio nel 2000 ai danni della Juventus di Ancelotti.

Nel pomeriggio del Fair Play Stadium, tutto va per il verso giusto alla Luparense, con l'uno-due in sette minuti a firma di Gnago e Solerio tra il 20' e il 27'. La rete dell'ex Mestrino Rubano Scapin è un palliativo per i vicentini, che al rientro in campo nella ripresa vengono stesi dall'ondata rossoblu. Bussi trova il gol per la terza gara di fila al 48', mentre si rivedono sprazzi vivaci e intensi di Zirolandia nell'ultimo quarto d'ora grazie alla doppietta di Beccaro (quarto e sesto gol rispettivamente al 77' e 86') e il centro puntuale di Roberti al 79'. Ora con la sosta in arrivo sarà fondamentale mantenere intatte le good vibes viste contro Villafranca Veronese, Virtus Bolzano e Cartigliano già il prossimo 2 aprile, nel delicatissimo impegno casalingo contro il Mestre di Zecchin, reduce dall'affermazione in trasferta sul campo del Legnago capolista.

Questo il tabellino della partita:

CARTIGLIANO – LUPARENSE 1- 6 (P.T. 1-2)

CARTIGLIANO (3-5-2) Chiarello; Pilotto, Boudraa, Buson; Bordignon, Miniati, Brugnolo (65′ Trento),Scapin G. (57′ Di Gennaro), Gobbetti ( 57′ Stevanin); Scapin T. ( 83′ Giacobbo), Barzon (83′ Lunardon). A disposizione: Melone, Griggio, Pan. All. Ferronato

LUPARENSE (3-4-3) Voltan; Solerio, Montesano, Cabianca (83′ Bia); Peschiutta, Boscolo, Toffanin (83′ Baggio), Beltrame (67′ Russo); Bussi (71′ Beccaro), Gnago (79′ Rubbo), Roberti. A disposizione : Milan, Mariutto, De Leo, Cescon All. Zironelli

Arbitro: Cafaro di Bra

Reti: Gnago ( L ) 20′, Solerio ( L ) 27′ , Scapin T. ( C ) 36′ , Bussi ( L ) 49′, Beccaro ( L ) 77′, Roberti ( L ) 79′, Beccaro ( L ) 86′

Ammoniti:Beltrame

Note: Corner: 3 – 5 Recupero: 1'; 4'

SPETTATORI: 200 circa